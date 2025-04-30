逾260年歷史！桃園霄裡石母娘娘聖誕將至 義子女祝壽添客家味

八德石母娘娘廟有二六○多年歷史，專門保佑小朋友平安長大。（市府提供）

2025/04/30 22:52

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德霄裡地區有座260多年石母娘娘廟，相傳吳姓先祖找水源時，發現這塊大石後供奉為石母娘娘，由於石母娘娘會保佑小孩子平安長大，當地有很多人拜石母娘娘為義母，當地老一輩的人都是祂的義子，每年4月8日（今年國曆5月5日）石母娘娘誕辰，祂的「義子」們都會趕回來祭拜，小小的寺廟擠滿人潮相當壯觀。

石母娘娘廟管委會主委吳錦淇說，要拜石母娘娘為義母，要準備古銅錢和紅線，到廟裡拜拜過火後，隨身戴著掛銅錢的紅線就可保平安，只要每年農曆4月8日石母娘娘生日回來將紅線、銅錢重新過火即可，如今石母娘娘誕辰都會舉行「石母娘娘文化祭」活動，還有客家族群早期生活展示，推廣客家文化。

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吳錦淇說，客家人認為石頭跟母親一樣，小朋友摔倒、頭部著地，就希望頭很硬跟石頭一樣，就演變成石母娘娘，事實上，客家地區也有農民種田，將田裡的石頭就當成伯公祭拜，這就是俗稱的「田頭伯公」。

他說，石母娘娘廟每年都會舉辦「石母娘娘文化祭」的活動，逐漸打響知名度，許多客家地區的石母娘娘廟也慕名而來進行交流，目前八德石母娘娘廟與高雄美濃、新北鶯歌、新竹關西、苗栗三灣等地石母娘娘廟都有交流，而石母娘娘會興起，主要是因為石母娘娘會保佑小孩子平安長大，在醫藥不發達的年代，小孩子不好帶、易生病，大都拜石母娘娘為義母，當地老一輩的人都是祂的義子。

事實上，桃園市除了石母娘娘是天然石頭外，觀音甘泉寺供奉的石觀音相傳在清乾隆年間，黃姓農夫耕作回家時經過一條溪，忽然看見溪流中有一個酷似佛像的天然石塊，當時附近人家將這天然石像供為觀音佛祖，稱之為「石觀音」，這個地區從此被稱為「石觀音庄」，也就是現在的觀音區。

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