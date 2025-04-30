汛期防災演練 柳營、新營、北門上緊發條

北門區公所巡視抽水站全面加強防汛整備工作。（公所提供）

2025/04/30 22:20

〔記者楊金城／台南報導〕5月汛期到，台南柳營區公所、新營區公所今天（30日）都舉辦防汛救災演練，北門區公所則巡視抽水站全面加強防汛整備工作。

柳營選在過去水患嚴重的八翁里辦理防汛演練，八翁在新建滯洪池、八老爺排水和龜子港大排治水、增設抽水站等治理後，積淹水風險降低，但防汛演練仍不可放鬆。

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演練模擬持續強降雨造成急水溪及區域排水水位高漲，柳營低窪地區淹水，區公所立即開設災害應變中心，依各編組單位任務分派及結合社區執行移動式抽水機緊急調度、緊急搶修險工程、水患自主防災社區整備及應變、防水擋板布設、民眾疏散撤離、避難收容處所開設及相關災後復原等各項救災工作。

柳營區長顏文穗說，演練目的在熟悉防救災處理流程，提升緊急應變能力及資源調度效能，及時防止災害擴大，確保民眾生命財產安全；現場邀請其他區公所防災人員及柳營國小師生觀摩，擴大演練效益。

新營區公所在姑爺里、新生國小舉行「地震暨水災複合型防災演練」，特別是聯繫農機具廠商動用高底盤的曳引機，協助年長者與行動不便的住民預防性撤離；而在震災、水災中最常被民眾批評的便當供餐問題，演練中特別由姑爺里社區膳食志工團啟動支援系統，準備熟食供應民眾。新營區長翁振祥說，只有透過不斷模擬與實戰演練，才能打造一個防救災更加堅韌的社區。

位在濱海的北門區地勢低漥，加強防汛整備工作特別注重抽水站，北門區長林建男今天帶隊巡查玉港里及錦湖里抽水機、南鯤鯓抽水站等，全面檢視設備運作狀況，確保汛期期間萬無一失，5月7日也將在錦湖自主防災社區舉辦防救災演練，驗證應變能力。

新營姑爺里防災演練，聯繫農機具廠商動用高底盤的曳引機救災和預防性撤離居民。（公所提供）

新營救災演練在收容所設有特別照護寢區。（公所提供）

柳營選在過去水患嚴重的八翁里辦理防汛演練，運送救援物資包括便當很重要。（公所提供）

柳營防災演練，利用高底盤的農機是救災利器。（公所提供）

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