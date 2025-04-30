「環太東路接新平路工程」決標 北屯到太平最多省15分鐘

中市環太東路接新平路橋梁工程，預計6月底前開工、明年底完工。（圖：市府提供）

2025/04/30 21:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為讓台中市北屯區與太平區往來交通更便捷，建設局斥資3.5億元推動「環太東路銜接新平路3段橋梁新建工程」，今（30日）完成決標，預計6月底前開工、明年底完工，未來北屯到太平尖峰時段車程，可望縮短約10至15分鐘。

建設局長陳大田指出，太平區中山路坪林橋，及北屯區太原路太原6號橋皆為重要交通要道，平日車流負荷沉重，為回應地方民意需求，市府將在兩座橋梁之間新建一座橋梁，橫跨大里溪，分別連結北屯區祥順路與太平區環太東路兩岸，紓解交通壅塞問題。

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陳大田說，新建橋梁全長約110公尺，主體寬度約20公尺，預計斥資3.5億推動，工程今日順利決標，未來新橋將橫跨大里溪，串聯北屯區祥順路與太平區環太東路，未來民眾無需繞道而行，尖峰時段兩地通行時間可望縮短約10至15分鐘，不僅提升交通服務品質，減緩道路壅塞情形，亦有助於串聯周邊路網，帶動地區經濟發展，促進地方均衡成長。

建設局表示，「環太東路銜接新平路3段橋梁新建工程」新橋設計為雙向四車道，並於兩側設置人行道及自行車共用道。目前工程已順利完成招商作業，後續將依程序儘速簽訂契約並進行施工前置作業，預計於6月底開工，朝2026年底完工目標推進。

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