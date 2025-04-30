2艘前琉球公船在大鵬灣碼頭聚首 原因很現實

欣泰號（前）、吉祥如意號目前停泊在鵬琉線最初的碼頭。（記者陳彥廷攝）

2025/04/30 22:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕琉球鄉的對外交通公營船「琉興公司」，股東為琉球鄉公所與社區發展協會，去年因積欠停泊費多年，遭縣府追繳並送強制執行，琉球鄉公所今年初繳清，而兩艘「前」公船「欣泰號」與「吉祥如意號」卻陸續來到了東港大鵬灣停泊，據悉，大鵬灣停泊費因較大福漁港低，琉球公所唯恐欠費再發生，因此轉移陣地，也方便「潛在買家」不必漂洋過海就能「賞船」。

琉興公司曾因「吉祥如意」號停泊在琉球大福港區太久且未繳停泊費，最後結算費用近132萬元，屏縣府於去年4月函文同意琉興公司分6期繳納，但琉興公司繳納完第一期款項後就不再繳納變積欠公帑，縣府為了保全債權，只能在8月中依法移送強制執行，當時引來不少鄉親擔憂會影響現有「琉興號」營運，縱使兩者無關，卻仍一度掀波。

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「吉」號於2015年停航，並在2023年出售予1名自然人，「欣泰號」則在2021年8月底停航，唯恐每噸每日4元停泊費再度造成縣政府與鄉公所之間的緊張，琉興公司尋覓後，將2船拖至東港大鵬灣，停泊在遊一區曾經的「鵬琉線」碼頭，由於近期觀光署宣布「鵬琉線」可望復航，兩艘「前」公船卻停在最初航行的碼頭，再度引起好奇。

琉興公司比照「吉」號對「欣泰號」進行標售，至今卻9度流標，琉興公司現正修正起標價供鄉公所審核，近期就會繼續上網公告再度標售，上次的起標價為600萬元，下次的起標價有機會進入5字頭。

琉球鄉公所說，去年強制執行後已將變賣「吉」號經費還給執行署已無欠費，又因「欣」號噸數每年停泊在大福漁港的價錢高達近30萬，但到大鵬灣僅約5分之1左右，相對節省許多，且定調標售後，更可方便潛在買家不必搭船到小琉球就能到大鵬灣賞船，屆時公開後，歡迎有意願的買家前來投標。

琉興公司去年「琉興號」全力運作，又沒有「吉」、「欣」的維管費用，虧損大幅減少，琉球鄉公所指出，琉興號就是以在地人需求量身打造，因此雖然只能載149人屬航線中偏少，但可載送的22台機車卻是全航線前段班，鄉親黏著度變更高，不過，只有1船獨木撐大廈，每日8趟次來回在油料、船組員、機件的磨耗都是加倍，目前已送出再造新船的計畫，盼各界支持，讓小琉球人出外專屬的「腳」能夠有輪替空間。

近年小琉球旅遊人潮飆增。（記者陳彥廷攝）

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