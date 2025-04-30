港都因為你們而「職」得 基隆表揚270模範勞工

基隆市政府今晚表揚270名模範勞工。（基隆市政府提供）

2025/04/30 21:35

〔記者盧賢秀／新北報導〕明天是五一勞動節，基隆市政府今晚在基隆港海產樓餐廳舉辦模範勞工表揚餐會，表揚270位模範勞工，基隆市長謝國樑頒發獎牌，他說，未來將增加勞工職訓與進修補助，鼓勵勞工進修提升職場專業。

謝國樑指出，基隆的進步與城市的活力，來自每一位在崗位上默默耕耘的勞工，市府特別編列追加預算，增設勞工職訓與進修補助，鼓勵勞工朋友持續精進以面對快速變遷的社會環境，未來將持續推動勞工福利政策，打造多元創新的職場環境。

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受表揚的模範勞工來自各行各業，來自浙江的新住民老師吳玉芬，擁有鉤針、刺繡、布染等傳統工藝專長，長年投入社區教學，積極推動多元文化交流；「三奇壹號」品牌創辦人江振源則將基隆港都意象結合文創，打造的「雨港上河圖」咖啡禮盒榮獲國際IF設計大獎，成功行銷基隆文化。

長照機構負責人溫秀嬌秉持「以人為本」理念，為無數家庭提供專業貼心的照護服務；花藝與樂齡教學老師張婉如，長期為長者設計療癒植栽課程，提升社區幸福感；而繞畫藝術老師賴士可推動藝術教育進入校園，啟發學子的創造力與自信心。

基隆市政府今晚表揚模範勞工，現場安排有視障團體為勞工按摩，舒緩疲憊。（基隆市政府提供）

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