攜手輝達打造「智慧創新AI學習中心」 東吳大學要培育學生3種能力

東吳大學宣布建立「智慧創新AI學習中心」，內容配有透過裝置設備，捕捉表情與動作的AI虛擬人。（東吳大學提供）

2025/04/30 22:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕東吳大學今天宣布成立「智慧創新AI學習中心」，引進輝達開發的GeForce RTX 50系列桌上型電腦，發展AI虛擬人及VR元宇宙的特色教學主題，結合東吳具備的人文社會、語言與法商特色，在未來課程中，培育具AI應用能力、跨領域整合能力及多媒體設計能力的專業人才，打造「東吳AI智慧校園」特色亮點。

輝達創辦人黃仁勳在美國消費性電子展（CES）發表全新GeForce RTX 50系列顯示卡，突破性的技術規格為遊戲玩家及專業用戶提供卓越的遊戲效能與AI運算能力。

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東吳大學校長詹乾隆說，AI的出現不但開啟產業革命，更帶來高等教育的革新，未來教育的關鍵在於如何將AI技術與人文思維相結合，校方將透過校內巨量資料管理學院的專業資源，以及GeForce RTX 50系列桌上型電腦，在AI硬體及軟體領域的領先技術，開設相關的AI課程，同時引進產學合作機會，在「全人教育」的核心理念下，發展跨越資訊科學、法學、管理、人文的跨領域學習模式，讓AI不僅運用在提升效率，更能引領人類走向有價值的未來。

東吳大學說，未來「智慧創新AI學習中心」將成為校方推動AI技術應用的核心基地，並在巨資學院的主導下與相關協力廠商，包括愛迪斯科技、欣亞數位和微星科技等公司，展開AI虛擬人及元宇宙技術、跨領域專業應用、產學合作、智慧校園等4大面向運用。

同時也將針對AI基礎、創意與設計、行銷與媒體、產學合作專題4大領域，開設超過10門特色課程，包含機器學習入門、雲端應用設計、資料視覺化與分析、AI虛擬人開發、生成式影音創作、多媒體設計與互動技術等多元課程，提供學生選修，培養學生具備AI應用能力、跨領域整合能力以及多媒體設計的專業技能，為未來在AI相關領域的發展鋪路。

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