週末登島放空！ 「漁光島生活節」找喵喵、走進安平秘境

漁光島生活節在林間聆賞優美音樂。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/30 21:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕漁光島藝術節今年首度轉型「漁光島生活節」將於這週末登場，以光岸音樂祭、鯤森市集與島民市集為主軸，更結合人氣IP「巷仔Niau」，帶領大家走進安平秘境森林。

漁光島藝術節自2017年舉辦，每2年1次已連辦4屆，月牙灣美麗海岸線搭配裝置藝術，帶動安平觀光熱潮。但因台灣港務公司去年委外經營並打造旅客服務中心、停車場等休憩設施，工期長達3年，展場受限，因此今年轉型漁光島生活節，以市集、音樂展演為主。

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延續「進島儀式感」精神，也推出《島風喵喵轉》藝術旗幟計畫，由九號萬士達公司邀請禹禹藝術工作室策劃，由億載國小漁光分校學童共同創作，於漁光大橋設置70面大型旗幟飄揚。

還有結合人氣IP「巷仔Niau」首度走進林間，引領大小朋友來找喵喵拍喵照，亦與Tainan Nomad Hub台南遊牧基地合作，在防風林中打造「Chill辦公角落」，重新想像工作與生活變成「放空」！

今（30）日市長黃偉哲與創作女歌手吳汶芳相偕宣傳，邀請民眾一起登島「放空」。黃偉哲表示，漁光島被譽為「台南秘境」，有好山好水、好海灘及好森林，期間又適逢母親節，且鄰近市區，「過個橋就能看見美麗月牙灣」。

漁光島生活節5月3日至11日，3大主軸「光岸音樂祭」、「鯤森市集」與「島民市集」。其中，音樂祭將於5月3、4日在，邀集深受年輕世代喜愛的音樂人熱力演出，包括美秀集團、脆樂團、溫蒂漫步及吳汶芳等11組表演，在夕陽與海風中打造沉浸式音樂。

鯤森市集則以森林系風格為主題，網羅文創手作、風味餐飲及綠意職人品牌；「島民市集」則融合在地料理與漁村生活記憶，傳遞最純粹的台南人情味。母親節週末（5月10、11日）有「放空聲活日」，由四四拍唱片行策劃，結合森林講唱會、身心靈療癒體驗、親子互動遊戲及限定林中餐宴。

來逛「漁光島生活節」，順道探索安平秘境森林。 （記者洪瑞琴攝）

《島風喵喵轉》藝術旗幟在漁光大橋飄揚。（記者洪瑞琴攝）

「漁光島生活節」將於5月3日熱鬧登場。（記者洪瑞琴攝）

「巷仔Niau」首次走進木麻黃林間，陪民眾一起來趟陽光、沙灘後的約會。（記者洪瑞琴攝）

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