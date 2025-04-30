復刻洞名由來？ 澎湖鯨魚洞海豚擱淺亡

海豚陳屍鯨魚洞下方，已死亡多時。（記者劉禹慶攝）

2025/04/30 22:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼小門鯨魚洞是澎湖著名的觀光景點，雖因海蝕成形，但澎湖民間傳言是鯨魚擱淺受困所致，所以外型像巨鯨。今（30）日更出現復刻版，一隻海豚擱淺洞穴下方，已死亡多時，只能就地進行掩埋，雖無法及時搶救寶貴生命，卻讓鯨魚洞傳說更添神奇色彩。

鯨魚洞位於澎湖縣西嶼鄉北端的小門嶼上，島上遍佈奇形怪狀的玄武岩，黑色岩石間有一個海蝕形成的大岩洞，因形似鯨魚而得名；鯨魚洞高約7.8公尺，洞內較為寒冷陰森，但若在退潮時在此聽潮音，更能體驗鯨魚洞外的驚滔駭浪。

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鯨魚洞東側現留有2支海蝕柱，是另一海蝕拱門頂部崩塌所形成的；鯨魚洞原為一玄武岩的海崖，經過海蝕作用將玄武岩不斷的侵蝕，最後貫穿成一個海蝕門，是地理學上相當特別的地形，成為民眾來到澎湖必遊的景點之一。

雖然鯨魚洞科學上說法，是由海潮侵蝕而成，但澎湖民間相傳是鯨魚擱淺受困而成形更為吸引人，而今日發現死亡多時海豚陳屍洞穴下方，更猶如民間傳說的翻版。

鯨魚洞最近仍有落石，澎管處已進行加固工程，遊客及民眾經過時，請注意澎管處指示，才能保障自身安全。

小門鯨魚洞發現海豚陳屍，完全復刻當地傳說。（記者劉禹慶攝）

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