台中藝文活動出席人次6都倒數第2 挨批在地文化推廣失衡

台中藝文活動出席人次六都倒數第2，陳俞融（左3）等議員批在地文化推廣失衡。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/30 21:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市屢宣傳爵士音樂節逾百萬人次參與，中台灣元宵燈會更創520萬人次參與，市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人指出，文化部統計，台中市藝文活動出席人次六都倒數第二，每個藝文活動出席人次也只排六都第4，市府只顧辦曇花一現的大型節慶活動，在地文化推廣失衡。

文化局長陳佳君指出，市府在各個文化中心和圖書館辦理非常多場次藝文相關活動，藝文活動辦理數量為六都第3名，活動屬於少量多餐，另對各在地藝文團隊補助，也不遺餘力，目前推動藝文場館、人員走出去，由各項計畫、行動推廣，盡量讓場館和活動可以觸及各區域民眾。

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陳俞融指出，根據文化部統計，去年全國藝文活動展演統計，台中市有3萬7590人次出席藝文活動，是六都倒數第2，且每個藝文活動出席人次，台中市5300千人次也只排六都第4。

陳俞融指出，市府一再強調爵士節音樂節及中台灣元宵燈會吸引人朝，卻暴露出市民的文化參與存在結構性問題，舉辦節慶式活動熱鬧有餘，但廣度與深度不足。

陳俞融說，市府挹注大量資源於指標性大型活動，相較之下，補助在地團隊的「藝起 Art go go」系列活動，雖有15案演出，總參與人次卻僅約9000人，市府應思考將大型活動的人氣轉化為對在地藝文團隊的長期支持，並提升常態性、社區型藝文活動的能見度與參與度。

另外，陳俞融也表示，葫蘆墩、港區、屯區、大墩等文化中心使用率有待加強，除了大墩文化中心使用率有9成外，其餘文化中心使用率僅7成多，服務人次也相對較少，文化局應分析服務觸及範圍，檢討現有場館的服務能量與可及性，思考如何透過如行動藝術、線上資源等方式，將文化服務更廣泛地遞送至每個角落。

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