電子煙入侵校園！中市高中生高達8.8％接觸 5年成長4倍

多名議員關切校園青少年使用電子菸比率上升，促市府加強防制。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/30 20:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕電子煙氾濫，台中市議員陳淑華指出，台中市青少年使用電子煙比率5年來逐年提昇，高中生使用電子煙比率從2.2%，到今年已飆高到8.8%，成長4倍，約有逾7千名國高中生接觸電子煙，青少年錯誤認知以為電子煙危害少，加上網路隨處可買，憂更多學生受害，要求市府以更高層級跨局處設法規範；教育局指出，目前已聯合衛生局、警察局防治菸害。

陳淑華指出，近來接獲一名校長反映憂慮，指據了解校園有為數不少的學生接觸電子煙，但目前校不能搜書包，相關採證相當困難，學校無法有效防制電子煙危害。

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陳淑華說，根據台中市政府統計，台中市國中生使用電子煙比率從2018年的2.3%，到2023年已提高到3.1%，高中生使用電子煙比率從2.2%提高到達7.5%，成長竟然超過3倍，她詢問教育局是否掌握學生接觸電子煙動態。

教育局長蔣偉民指出，最新調查青少年接觸電子煙的比例，高中已提高到8.8% ，國中也增到3.9%，陳淑華指出，等於青少年接觸比率再提高甚至提高到4倍之多，依比例推估台中市超過7千名國高中生使用電子煙，顯示校園電子煙泛濫嚴重。

陳淑華與市議員張芬郁、謝家宜均指出，因電子煙包裝設計新潮、又有特別香氣，氣味好聞，尤其是加了甜味的加味菸，女生使用率也變多，學生普遍對電子煙存有錯誤認知，誤以為不會有危害，不知不覺接觸容易成癮，電子煙除有尼古丁、致癌物質危害外，若有心添加毒品，恐造成更大危害。

市議員陳俞融及蕭隆澤、陳雅惠指出，電子煙的危害對象年齡層正不斷下降，連國小學童都無法倖免，市府現行的校園菸害防制策略，對於阻止電子煙向低年齡層擴散，顯然力有未逮，甚至可能存在嚴重的破口，眾人均促市府應擴大層級防制。

蔣偉民指出，目前均與警察局與衛生局積極從源頭防制，另也有加強校園宣導。

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市府推動無菸校園防制菸害。（市府提供）

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