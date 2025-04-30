台中1.7億買國小課桌椅 議員林德宇：廠商低價搶標

台中市議貞林德宇（左）、曾威質詢指出，教育局購買國中小可調式課桌椅行政效率不彰，反覆更正決標公告，最後又撤銷決標，進度一再延遲，要求新學年度一定要讓學童能坐到新的課桌椅。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/30 20:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市國小課桌椅汰換進度落後，市議員林德宇說，議會全力支持1億7千萬元的國中小可調式課桌椅汰換採購預算，教育局卻因行政效率不彰，反覆更正決標公告，今年3月又撤銷決標，進度一再延遲。副市長鄭照新回應，會加速流程，預計今年暑假後桌椅可以陸續交貨。

林德宇在議會教育文化業務質詢指出，教育局去年10月第一次公告課桌椅招標，預算1億7121萬元，全市分5區採購，平均一區大概是1.1萬組的課桌椅，12月20日發布決標公告，23日第1次更正公告，26日又發布第2次更正公告，今年3月11日又發布「無法決標」公告，等於把先前三次公告全部推翻。

請繼續往下閱讀...

林德宇質疑，第一次的決標公告為5區得標廠皆為同一家，總決標金額8104萬元，但廠商總標價都低於底價70％，顯不合理，但經標廠商說明及教育局檢查後認為符合標規仍發布決標公告，最後又發現該廠商投標的課椅樣品，與招標文件基本規格不符而撤銷。

林德宇質問教育局的採購是誰在督導的？採購分5區，5區都是同一家廠商，因為是最低標，一開始發現低於底價的7成，然後教育局又自己合理化，說標規符合，3個月之後又說標規不符合，這樣對嗎？痛批教育局採購程序混亂、行政效率低落，要求採購要合，務必要在114新學年度9月開學，讓台中市學童能坐到新的課桌椅。

教育局長蔣偉民說，因為廠商投標所送的部分跟招標文件上面不符合，所以就按照採購法第50條規定，給予不予決標。目前在公告閱覽當中，預計是6月底會決標，交貨的期限最晚會在9月底希望能夠完成。

台中市國小課桌椅汰換進度落後。（台中市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法