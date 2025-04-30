高鐵屏東車站特定區第二期公辦都更 細部計畫公開展覽30天

高鐵屏東車站特定區計畫第二期發展區細部計畫範圍空拍現況圖。（屏東縣政府提供）

2025/04/30 20:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕攸關屏東未來發展的高鐵屏東車站特定區，第一期計畫去年8月已由屏東縣政府公告實施，而「大南方新矽谷推動方案」旗艦計畫今年初獲行政院核定，將於屏東規劃建置科學園區與科技產業園區；屏東縣政府今天（30日）宣布，高鐵屏東車站特定區第二期，涵蓋屏科實驗中學、屏東國際棒球場等區，細部計畫、劃定更新地區暨訂定更新計畫草案即日起公開展覽30日。

屏東縣政府城鄉發展處指出，高鐵延伸屏東的各項建設集結屏東市六塊厝地區，除第一期的屏東科技產業園區（擴區）、屏東科學園區外，該區北側還有屏科實驗中學、屏東國際棒球場、國防部慈恩十二村職務宿舍、原凌雲國小校舍及大鵬七村舊址，均為大型公有土地，縣府為整合高鐵車站周邊土地資源促進公有土地更新活化，並協助國軍老舊眷村遷建，積極與國有土地管理機關召開多次機關協調會取得共識，未來將採公辦都更方式，引進民間資源進行開發，加速帶動高鐵屏東車站周邊地區發展。

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縣府說明，高鐵屏東車站特定區計畫第二期發展區，計畫面積約29.7公頃，開發完成後可提供商業區8.03公頃及公共設施用地21.68公頃，公共設施用地包含學校用地、運動公園用地、停車場用地及道路用地，占細部計畫總面積約73％，將為高鐵特定區提供運動休閒、文化教育、商業服務完善機能的宜業、宜居、宜學的共榮生活圈，預估可引進2500人，極具發展潛力。

城鄉發展處說，第二期細部計畫、劃定更新地區暨訂定更新計畫草案自即日起公開展覽30日，另為讓民眾了解本案計畫內容，將於5月22日（星期四）下午2時，在屏東縣政府南棟大樓301多媒體廳舉行說明會，歡迎各界踴躍參與，各公民或團體對本計畫如有任何建議或意見，可於公開展覽期間以書面方式向縣府提出，以利後續本縣都市計畫委員會審議參考。

公開展覽的都市計畫書圖資料可至屏縣府城鄉發展處都市計畫科、屏東市公所閱覽，也可至城鄉發展處網站「最新消息」查詢下載。

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