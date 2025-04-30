中國附醫「健保崩壞」錯誤資訊登刺胳針 衛福部投書要求撤文

衛福部投書「刺胳針」澄清事實並要求撤回錯誤文章。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/04/30 19:14

〔記者林惠琴／台北報導〕國際期刊「刺胳針」（The Lancet）刊出中國醫藥大學附設醫院醫師李景行、許漱白撰寫的讀者投書，討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，但錯誤數據引述掀起各界議論，衛福部大動作強調，已於今（30日）投書該期刊，除澄清事實外，亦嚴正要求撤回錯誤文章，以維護台灣醫療體系的國際專業聲譽。

中國附醫先前已道歉，並坦承文中描述台灣新冠住院病人死亡率58.2%，是引用國際期刊「感染與抗藥性」（Infection and Drug Resistance）的文章，但長庚醫院發表的原文，是指新冠極為嚴重須插管治療患者中，58.2%感染病毒株Omicron，並非死亡率，且提到台灣護理人力每萬人有62位，應是2021年每萬人有78位，今日更經醫院醫學倫理委員開會認定錯誤，已去函請「刺胳針」撤稿。

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衛福部國際合作組主任施金水表示，衛福部也於今日由部長邱泰源、疾管署長莊人祥等，共同具名向該期刊投書，內容主要澄清錯誤的資訊，同時要求期刊將錯誤失實的投書撤回，以捍衛我國醫療衛生體系聲譽。

施金水強調，我國健保與醫療體系，素為世界各國肯定，健保制度更是避免民眾因病而窮的國家福利政策，是國際少數真正實現全民醫療覆蓋（Universal Health Coverage）的典範。若引用數據錯誤呈現不實的台灣狀況，誤導該期刊讀者對我國醫療體系，及健保成就錯誤認知，亦對長期致力於改善醫療品質與照護環境的台灣政府及醫療人員非常不公平，衛福部嚴肅以對。

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