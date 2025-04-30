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    白沙屯媽祖勞動節起駕 2日抵台中、西濱路2段8時起交管

    烏日警分局長劉雲鵬表示，白沙屯媽祖隨駕「香燈腳」預估再創新高。（資料照）

    烏日警分局長劉雲鵬表示，白沙屯媽祖隨駕「香燈腳」預估再創新高。（資料照）

    2025/04/30 18:44

    〔記者黃旭磊／台中報導〕白沙屯媽祖預計明（1日）勞動節起駕南下進香，拱天宮預估近33萬人報名遶境，並證實總統賴清德、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等人將參香，烏日警分局預估鑾駕2日入境台中，上午8時起於西濱路2段實施交管，呼籲民眾提前改道。 

    白沙屯媽祖鑾駕被稱為「粉紅超跑」，依拱天宮說法，媽祖鑾轎轎頂覆蓋粉紅色遮雨布，加上進香速度敏捷猶如超跑，而「2025苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香民俗活動」，隊伍將於5月1日23時25分，從白沙屯拱天宮出發，預計於2日週五上午從清水警分局轄區入轄，沿著龍井區西濱路南下，再從中彰大橋進入彰化縣警察局和美分局轄區。

    烏日警分局說，投入113名警、民力編制鑾轎制服安維、便衣蒐證、機動防處及掃炮組，維護沿線交通疏導勤務，5月2日上午8時至下午2時，實施彈性交通疏導。

    烏日警分局長劉雲鵬表示，此次「香燈腳」人數預估再創新高，西濱路2段及3段實施交管，西部濱海公路 （台17線） 中彰大橋段，南下往彰化方向禁止大型車進入，請用路人提早改道，欲前往彰化車輛可改由台61線行駛。

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