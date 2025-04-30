新竹縣美術館競圖 「竹間」三合院格局奪首獎

新竹縣長楊文科（左2）跟縣府文化局長朱淑敏（左1）跟贏得新竹縣美術館設計監造權的竹間聯合建築師事務所代表人團隊代表人甘捷曼（右2）、陳泓（右1）合影，共寫歷史上的一頁。（記者黃美珠攝）

2025/04/30 19:23

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府計畫斥資17.46億興建的全新美術館，少見地採取2階段公開競圖評選決定設計監造者。本案從去年12月啟動到今天為止，入圍對決的最優5個團隊，在歷經2天各自簡報PK後，今天傍晚終於產生出首獎得主，由曾打造台灣歷史博物館全區、國立台灣大學文學院大樓的「竹間聯合建築師事務所」贏得，也獨得了1.13億的總設計費，下週將簽約。

至於獲得評選第2名的是郭旭原聯合建築師事務所，可獲250萬元獎金，第3名張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所可得200萬元，另外2個佳作分別是戴育澤建築師事務所（協力團隊隈研吾建築都市設計事務所）、十彥建築師事務所（協力團隊Steven Holl Architects），他們也將各自贏得100萬元的獎金。

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「竹間」團隊代表人、比利時籍甘捷曼跟我國籍陳泓受訪說，他們的設計特色就是：不要蓋高、改走低的建物概念。這可讓美術館所有的空間，都能跟周邊的環境、地貌以及像是新竹縣總圖的建物等充分融合。

他們同時也參考周邊的客家三合院，把美術館的建築體做成類似的三合院格局，這次能贏得首獎，他們非常高興，也期許這個美術館未來真正誕生後，也能好好服務所有新竹縣民。

縣長楊文科說，入圍的5強設計團隊都很厲害，各具巧思，也都符合縣府的期待和需求。

然而勝出的「竹間」考量美術館所在地已先有總圖書館，主動降低高度讓出視覺C位，又配合周邊東興圳、歷史建築泉州汾陽堂、土地公廟「三福宮」等，既融合整體環境又表現客家三合院的形式，他相信美術館的興建是新竹縣的百年大計，未來總圖和美術館誕生後，可以滋養新竹縣民更有文化藝術氣息。

縣府文化局長朱淑敏說，這個在新竹縣少見的二階段公開評選競圖催生公共建築的計畫，從去年12月啟動，還曾在台北召開招商說明會。

今年2月底，鎖定整體建築設計的概念，像是：場域設計意象構想、空間規畫與動線配置、永續性設計構想等完成第1階段評選結果，在26個投標團隊評選出晉級入圍的最後5強。昨天起，再啟動連續2天的第2階段評選工作，由5個團隊對決、各自簡報展現設計理念，二階作業完成後，就由縣長楊文科親自揭曉取得監造設計權的首獎團隊。

對於這個未來嶄新的美術館，縣府文化局用：「科技藝術」為主，將是縣內的「藝文尖端發射器」來定位。並期許興建完成後，要能跟文化局內現有的美術館共組成綜合藝術文化平台，既保留傳統藝術精髓，又融入當代科技藝術，讓觀眾能觀賞也能體驗，未來是新竹縣的文化新地標。

竹間聯合建築師事務所所規劃設計的新竹縣美術館，捨棄打造高大的建築體，改走低矮的格局，以搭配周邊的地景、建物，還融入了客家三合院的人文意象。（記者黃美珠攝）

竹間聯合建築師事務所所規劃設計的新竹縣美術館，把客家三合院的格局也納入建築之內。（記者黃美珠攝）

新竹縣從去年底公開競圖評選的美術館興建案，經過2階段比拚後，今天傍晚揭曉，由竹間聯合建築師事務所贏得首獎。（記者黃美珠攝）

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