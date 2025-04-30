高雄打造後勁溪右昌大橋到興中橋美麗水環境 串聯滯洪池及森林公園

高雄市水利局改造後勁溪右昌大橋至興中橋段水環境，串聯廣昌滯洪池至右昌森林公園，成為民眾休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

2025/04/30 18:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局投入經費430萬元，改造後勁溪右昌大橋至興中橋段1公里，種植洋紅風鈴木、黃金金露華等，並新設觀景平台，以砌卵石舖面，營造美麗水環境，串聯廣昌滯洪池至右昌森林公園，成為民眾休閒好去處。

楠梓區後勁溪右昌大橋至興中橋段全長1公里，原有綠帶部分草皮不易生長，加上民眾私種果樹、堆放雜物等，造成環境雜亂，影響整體景觀，水利局為提升城市水環境品質，向中央爭取到經費430萬元，推動後勁溪景觀綠美化工程。

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工程除了清除坡面雜物、拆除涼亭、修剪灌木及喬木外，臨河岸側新設觀景平台，並以砌卵石舖面近260公尺，元昌街更設置1座階梯，改變過去堤岸雜亂景象，改頭換面展現新風貌，方便民眾欣賞後勁溪美景。

水利局也新植7棵洋紅風鈴木，種植500多棵灌木，包括黃金金露華及厚葉石斑木等，連觀景平台也種植草皮；並更換既有木座椅面板，新設原石座椅等，增添水岸綠意盎然。

值得一提的是，水利局推動工程過程中，深知地方居民理解與支持很重要，主動拜訪當地里長與居民說明規劃，多次召開協調會，並辦理現地會勘，耐心傾聽民意。

經水利局詳實說明設計構想與工期安排，居民有充足時間理解並配合處理，雙方充分溝通與協商後，水利局獲得多數居民認同與支持，工程如期推動也順利完成。

水利局說，持續秉持「以民為本」核心理念，推動更多友善、永續的水環境建設，透過與地方社區密切合作，打造兼具生態、景觀與人文特色的親水空間，讓高雄成為更加宜居、美好的城市。

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