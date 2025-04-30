熱血父子檔、兄弟檔相揪捐血 他34歲就已捐550次

熱血兄弟檔柯鈞鐘（右）、柯柏丞捐血各有20年與17年之久，哥哥鈞鐘分離術捐血350次、弟弟柏丞捐血達550次。（記者王俊忠攝）

2025/04/30 20:11

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣血液基金會高雄捐血中心今天在成功大學舉行2024年度捐血績優表揚大會，捐血20年與17年的兄弟檔柯鈞鐘、柯柏丞，兩人捐分離血小板各達350次及550次，透露會捐血是受父母先行影響；另一對父子檔也捐血各有2、30年，父親林石城捐全血150次、兒子林敬欣分離捐血小板200次，都堪稱熱血楷模。

37歲柯鈞鐘、34歲柯柏丞兄弟檔回憶說，從小耳濡目染、見證父母定期捐血的身影；小時候，父親常帶他們到永福路捐血室，看到父親靜靜坐著捐血長達1個半小時，父親捐完、走出來時神情滿足，這一幕深深印在幼小心靈，當時就立志長大後要跟爸爸做一樣的事。兩兄弟都是17歲開始捐血，起初捐全血，後來得知分離捐血小板可2週捐1次，就改捐血小板了。

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而已捐全血150次的林石城目前66歲，過去是成大駐衛警，常利用下班空檔到成大捐血點捐血，捐血長達36年；兒子41歲的林敬欣說，從小常陪父親捐血，深受影響，17歲就首次捐血，作為給自己的成年禮，捐血24年，已捐了200次分離血小板。

林敬欣說，除了固定捐血，妻子是奇美醫院護理師，他也在奇美醫院擔任志工、服務於南市警局二分局民防大隊，妻子的工作常面對搶救生命的場景，讓他深刻體悟生命的可貴與捐血的意義，他擁有健康身體，希望將這份愛心分享給需要的人。

30日下午的捐血績優表揚，包括嘉南地區9所績優學校、捐血達1千袋以上機關、社團有69個單位、國軍部隊3單位、熱心推動捐血10個團體與800位捐血達百次以上的分離捐血人與2324位捐血達百次以上的全血捐血人。

41歲的林敬欣捐血24年，分離術捐血200次；父親林石城捐血36年，全血也捐了150次。（記者王俊忠攝）

成大醫院院長李經維（右5）頒贈感謝狀給績優的分離術捐血人。（高雄捐血中心提供）

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