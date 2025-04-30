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    台南小市民合捐逾3噸米及18萬元 助家扶弱勢兒少

    台南市議員李啟維與社會大眾及熱心公益企業，合力捐助南台南家扶中心逾3噸白米及18萬餘元獎助學金。（李啟維提供）

    台南市議員李啟維與社會大眾及熱心公益企業，合力捐助南台南家扶中心逾3噸白米及18萬餘元獎助學金。（李啟維提供）

    2025/04/30 18:45

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員李啟維服務處邀集社會善眾及熱心公益企業，合力捐助逾3噸白米及18萬餘元獎助學金，幫助南台南家庭扶助中心弱勢兒少。今天舉行捐贈儀式，由南台南家扶主任李保良、資深社工師林佳雯代表受贈。

    李保良說，家扶不只提供服務家庭經濟上的支持，更陪伴孩子走過各項培力計劃的增能歷程，感謝各界支持幫助家扶兒。

    李啟維表示，各界捐助白米部份，總計捐贈三好祈福米1668包（每包重2公斤）共重3336公斤。其中包括郭明棠、蔡素惠、歐國清、大家國際公司、顏子斌、歐怡廷、歐怡君、王宥竣、張明露等人，計捐贈三好祈福米448包；萱華工業公司捐贈三好祈福米180包；許庭瑄捐贈三好祈福米100包；宋彥瑜、麥特曼俊、許乙清、陳明月各捐贈三好祈福米50包；洪孫春、洪奕杉、陳黄蹺各捐贈三好祈福米30包；洪益鈞、洪珮誼、曾福崗、曽平瑋、錢昭琴、謝清美、張敏慧、楊闓璘、黄清棗、楊桂榮、陳英、吳呂春花各捐贈三好祈福米20包；鍾昕哲、吳之琳、林麗君、陳逸芬、陳彥儒、錢麗真、林蘇美玉、吳巧玲、王麗惠、吳紅靜、潘李招鳳、潘宗璿、歐睿軒、歐秐希、王葉菊子、曽子容各捐贈三好祈福米10包，計1228包。另外，華泰安全帽公司捐贈華泰安全帽15頂。

    獎助學金部份，總計捐款18萬5800元。其中包括紹光實業公司捐款3萬元；黄曉妍、黄紹村、黄紹宏、楊翼寧醫師、紀戴春草各捐款1萬元；宏華濾水器材公司、歐維氏企業社、天天買商行、天天來企業社、亞戴爾設計工作室、天福宏承密封公司、慈健經絡整療中心、勝強企業公司、寶達香企業公司、采昇企業公司、馬弘桓、林淑萍、陳柏谷、葉福贊、葉福彰、退休書記官潘敏捷、吳福川、吳秉璋、劉賢杰、陳榮太、陳郁軒、李玉惠、顏其政、曹欣堯、曹靖涵各捐款2千元；李陳素英、李淑華、李政霖、李秀麗、李禹頡各捐款600元，共計13萬3000元。

    還有陳建均、吳盈勳、余櫻柳、宇盛茶行、蔡阿招、歐怡君、歐怡廷、歐睿軒、歐秐希、黄志國、退休書記官潘敏捷等人共計捐款5萬2800元。

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