「靈媒與她們的產地」屏菸登場 39靈媒齊聚用生命說故事

《靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展》今天起屏菸登場。（記者羅欣貞攝）

2025/04/30 19:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕靈媒在部落的靈性生命中扮演不可或缺的角色，然而這項古老文化正面臨傳承斷層的危機，屏東縣政府今天（30日）起於屏菸1936文化基地原民館舉行「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」，開幕儀式邀請39位靈媒現身分享，縣府盼透過靈媒的生命故事與靈性經歷，喚起大眾對原住民族文化價值的重視與認識。

今天下午開幕現場邀請佳義國小歌謠隊演唱改編自古謠的動人曲目，靈媒們也齊聚一堂，以莊嚴而神聖的生煙祈福儀式為展覽揭開序幕；現年84歲的靈媒張順枝與36歲新生代排灣族靈媒胡雅雯，分享她們的心路歷程與信念，觸動人心。

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屏東縣長周春米感動地紅了眼眶，她表示，屏東縣內年紀最長的靈媒已高齡96歲，各部落長期以來培育並傳承珍貴的靈媒文化，此次特別邀請來自來義、春日、牡丹、獅子及滿州等5個部落的靈媒們到場共襄盛舉，期盼屏東靈媒文化能夠持續傳承下去。

周春米指出，成為靈媒的過程極為不易，靈媒不只是族人與祖靈之間的橋梁，更是天地萬物之間的對話者，每一位靈媒都是部落中不可或缺的重要守護者，期待透過此次特展，讓更多人認識靈媒文化的深厚價值。

25歲起擔任靈媒，至今已走過近60個年頭的張順枝表示，祖靈想要幫助所有的人，所以她一直很認真在做，也因此身體都非常健康，除感謝周春米縣長的促成，讓這次展覽能夠與眾多靈媒齊聚一堂外，也鼓勵現場的靈媒們持續努力，守護族人。

新生代排灣族靈媒胡雅雯表示，靈媒的角色不僅是連結，更是一座橋梁，此次展覽不只是作品的呈現，更像是一場重新連結與對話的開始，盼透過展覽讓社會能更理解及尊重靈媒的存在，也能讓更多人有機會跨越誤解與距離，重新認識這項神聖而艱辛的工作。

屏東縣府原民處表示，在多數原住民族的世界觀裡，萬物皆有靈，山林間棲息著自然靈與動物靈，駐守部落的祖靈時刻守護子孫，然而串起族人與萬靈之間的重要橋樑由靈媒擔綱，她們不僅是溝通兩界的媒介、部落文化中備受敬重的存在之一，更承載族人與諸神靈的信任與重託，守護人與靈之間的和諧與連結。

靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展，即日起展出至10月26日，每週二至週四上午9時至下午6時，週五至週日上午9時至晚間8時，週一及國定假日休館，縣府邀請鄉親走入祭歌縈繞的展場，感受靈媒與祖靈同行的生命旅程，感受著跨世代與背景的深層連結與共鳴。

《靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展》今天開展。（記者羅欣貞攝）

《靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展》屏菸登場，展場有屏東縣靈媒地圖，統計全縣約有40多位靈媒。（記者羅欣貞攝）

《靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展》開展。（記者羅欣貞攝）

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