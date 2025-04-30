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    嘉市「路口感應式燈源」改善人行安全 議員促擴大辦理

    嘉義市保建街與保義路設置首座路口感應式燈源，有助提升路口夜間辨識度。（郭定緯提供）

    嘉義市保建街與保義路設置首座路口感應式燈源，有助提升路口夜間辨識度。（郭定緯提供）

    2025/04/30 19:33

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市民反映，保建街與保義路口夜間照明不足，市府交通處設置首座「路口感應式燈源」，行人穿越斑馬線時，照明燈亮起，可提醒汽機車駕駛，也供應行人照明，提升夜間路口辨識度，市議員郭定緯今質詢建議，在交通節點、學校、醫院周邊及行人通行量大路口，可擴大設置，為行人「點亮一盞燈」。

    郭定緯表示，保建街與保義路口因夜間照明不足，汽、機車可能未能注意車前狀況，或行人未注意車輛，容易有交通安全疑慮，經向交通處反映、舉辦會勘，4月在該路口設置「路口感應式燈源」，居民回饋多數認為能防止交通事故發生，尤其鄰近嘉基商圈，讓許多夜歸民眾感到更安心。

    市府交通處長許啟明表示，嘉義市路口安全設施採3種方式，工務處執行高燈計劃、交通號誌共桿計劃，以及LED路口感應式燈源，未來會在不同路段擴大辦理。

    此外，市議員戴寧質詢，北部日前發生民眾騎YouBike過斑馬線被開罰單案件，在嘉義市也常見民眾騎自行車過斑馬線，甚至在人行道騎車，不懂的民眾，可能因此違法挨罰，建議市府交通處加強自行車、YouBike交通安全宣導，增設交通標誌，提醒民眾注意自行車交通安全。

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