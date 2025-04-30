馬公高中棒球隊再度成軍出戰 議長陳毓仁連環送驚喜

澎湖縣議長陳毓仁，贈送馬公高中棒球隊嶄新球服。（澎湖縣議會提供）

2025/04/30 18:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公高級中學棒球隊曾在2016年黑豹旗獲得佳績近幾年招收新生不易，組團參加全國棒球大賽更是困難，熱愛棒球的議長陳毓仁得悉今年馬高棒球隊再度成軍，出戰全國軟式棒球錦標賽，立即下訂新款球衣送給隊員們，更到澎湖機場送機，祝福打氣。

離島少子化嚴重，優秀選手被外縣市挖角，馬公高中棒球隊一度無法成軍，今年在石仲哲校長及蔡亦炘教練的努力下，馬公棒球隊報隊參賽全國軟式棒球錦標賽，議長陳毓仁聽聞這個好消息，為學弟妹準備嶄新球衣，還悄悄安排了驚喜，在比完賽傍晚，搭飛機到台中，帶學弟妹們到洲際棒球場觀賞中信兄弟與樂天桃猿的比賽。

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賽前陳毓仁特地安排同樣來自澎湖的選手李振昌與小球員們見面，李振昌的出現鼓舞了大家，雙重的驚喜讓大夥兒興奮不已。陳毓仁說，打棒球的孩子不會變壞，雖然訓練很艱辛，但相信每一份辛勞都會帶來意想不到的收穫，鼓勵孩子們們莫忘澎湖三點水精神初衷、勇敢向前！

馬公高中校長及同學們說，在緊張勞累的比賽後獲得如此驚喜且珍貴的回憶，只能說幸福來得太突然，太開心了！感謝議長陳毓仁的用心良苦，會用心打完每一場比賽。

議長陳毓仁還前往台中，帶領學弟妹欣賞高張力職棒比賽。（澎湖縣議會提供）

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