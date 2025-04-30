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    桃園東方美人茶製茶技術競賽 法國大學生也參賽

    來自法國巴黎-薩克雷大學生物系2年級的Anton Tourtier，成了本屆桃園市東方美人茶製茶技術競賽焦點之一。（桃市府農業局提供）

    來自法國巴黎-薩克雷大學生物系2年級的Anton Tourtier，成了本屆桃園市東方美人茶製茶技術競賽焦點之一。（桃市府農業局提供）

    2025/04/30 19:06

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市東方美人茶製茶技術競賽，昨（29）、今（30）2天於福爾摩沙製茶廠登場，共計40位選手參賽，其中，也吸引來自法國的選手參賽，成為賽事亮點之一，最終由龍潭區農友謝享世，以精湛製茶工藝勇奪冠軍寶座。

    東方美人茶製茶技術競賽分2日舉辦，比賽首日清晨特別找來60位採茶人員，以人工採摘比賽所需之1心2葉茶菁，提供選手進行製茶，而每年技術競賽茶菁視氣候狀況呈現不同狀態，十分考驗製茶功力，今日上午8點進行繳茶，特別聘請農業部茶及飲料作物改良場專家擔任評審評茶，透過賽事讓茶農相互觀摩研習，同時提升製茶技術。

    桃市府農業局長陳冠義表示，今年賽事更吸引國際製茶選手參賽，22歲、來自法國巴黎-薩克雷大學生物系2年級的Anton Tourtier，具備植物生物學、遺傳學與化學等科學背景，同時也在法國知名茶館與AVPA農業產品加值協會等機構擔任茶侍、感官分析者與茶文化推廣者，累積專業經驗，他以交換生身分到茶改場學習製茶、茶文化，特別報名參加此次競賽，也象徵桃園市的製茶產業實力逐步推向國際舞台。

    陳冠義表示，為提升桃園茶農製茶技術及推廣東方美人茶，農業局每年補助龍潭區農會辦理東方美人茶製茶技術競賽，今年共有40位來自桃園市各區茶產業農友代表參加，參賽者不僅有製茶經驗豐富的資深師傅，也不乏30歲以下的年輕選手，希望透過製茶技術競賽讓製茶技藝得以傳承。

    桃園市東方美人茶製茶技術競賽，29、30日於福爾摩沙製茶廠登場。（桃市府農業局提供）

    桃園市東方美人茶製茶技術競賽，29、30日於福爾摩沙製茶廠登場。（桃市府農業局提供）

    桃園市東方美人茶製茶技術競賽，29、30日於福爾摩沙製茶廠登場。（桃市府農業局提供）

    桃園市東方美人茶製茶技術競賽，29、30日於福爾摩沙製茶廠登場。（桃市府農業局提供）

    桃園市東方美人茶製茶技術競賽，29、30日於福爾摩沙製茶廠登場。（桃市府農業局提供）

    桃園市東方美人茶製茶技術競賽，29、30日於福爾摩沙製茶廠登場。（桃市府農業局提供）

    桃園市東方美人茶製茶技術競賽，29、30日於福爾摩沙製茶廠登場。（桃市府農業局提供）

    桃園市東方美人茶製茶技術競賽，29、30日於福爾摩沙製茶廠登場。（桃市府農業局提供）

    來自法國巴黎-薩克雷大學生物系2年級的Anton Tourtier，成了本屆桃園市東方美人茶製茶技術競賽焦點之一。（桃市府農業局提供）

    來自法國巴黎-薩克雷大學生物系2年級的Anton Tourtier，成了本屆桃園市東方美人茶製茶技術競賽焦點之一。（桃市府農業局提供）

    桃園市東方美人茶製茶技術競賽由龍潭區農友謝享世拿下冠軍寶座。（桃市府農業局提供）

    桃園市東方美人茶製茶技術競賽由龍潭區農友謝享世拿下冠軍寶座。（桃市府農業局提供）

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