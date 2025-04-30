桃園查緝黃牛票近2年111件罰款409萬 議員批效率不佳

桃園市至今受理344件黃牛票檢舉，結案111件，罰款409萬元，議員楊朝偉今在文化局工作報告認為效率不佳，要求增加人力。（資料照）

2025/04/30 20:21

〔記者謝武雄／桃園報導〕文化部前年5月公布修正文化創意產業發展法，販賣藝文表演黃牛票，可按票面金額處10倍至50倍罰鍰；桃園市至今受理344件檢舉，結案111件，罰款409萬元，議員楊朝偉今在文化局工作報告認為效率不佳，要求增加人力，局長邱正生表示，中央修法後並未支援人力，文化局已經抽調2人負責業務，後續也將向中央申請支援專案人力。

邱正生表示，文化部於2023年5月31日公布修正文化創意產業發展法，增訂第10條之1「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之10倍至50倍罰鍰」。

請繼續往下閱讀...

他說，台北市曾有演唱會5880門票直接哄抬至5萬2千販賣，結果處以40倍罰款，反觀桃園地區檢舉案，5千元門票大都加個2、3千元，因此都以10倍開罰；其中某黃牛將原價5800元門票哄抬至8500元販售，由於販賣4張，結果依4張門票金額處以10倍罰款，共23萬2千元，是文化局受理罰款最高金額個案。

邱正生也提到，黃牛票檢舉案包含IVE、邊伯賢等韓星演唱會，其中以aespa演唱會達65件最多，目前共有2個人承辦黃牛票業務，明年預計再增加1名專責人力負責辦理黃牛票業務，也向文化部反映地方困難，希望再向中央爭取人力。

議員楊朝偉表示，黃牛票從受理到結案大約要2個月，目前市府只有2個人專責嚴重不足，建議增加承辦人員提高結案率，才能有效遏止黃牛票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法