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    430國際不打小孩日 黃偉哲：兒童保護不能有絲毫鬆懈

    台南市長黃偉哲（後排左8）與現場親師生共同宣誓《兒童權利公約》。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（後排左8）與現場親師生共同宣誓《兒童權利公約》。（記者洪瑞琴攝）

    2025/04/30 20:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應430「國際不打小孩日」，推動《兒童權利公約》，台南市長黃偉哲今日出席大港國小「保護童聲4要件．守護未來無極限」活動，與現場親師生共同宣誓《兒童權利公約》核心原則，他同時也舉剴剴案為例，呼籲社會大眾攜手打造兒童友善城市，共同重視守護兒童權利。

    黃偉哲強調，近日社會矚目的「剴剴案」再度提醒大眾對兒童保護不能有絲毫鬆懈，因為暴力對孩子的傷害是極其嚴重且難以挽回的，期盼司法能秉持公正，勿枉勿縱，還孩子與社會一個公道。也希望所有孩子都能在快樂、健康、安全的環境中長大，不再受到來自任何大人的傷害。

    黃偉哲表示，體罰與責罵往往是大人一時情緒失控的反應，然而對孩子而言，卻可能帶來長遠且深刻的心理創傷。與其責罵或施暴，建議家長透過理解與溝通方式教育孩子，協助他們在愛與尊重中成長。今天是「國際不打小孩日」，但關心孩子、保護孩子的行動不應只在這一天，尤其落實《聯合國兒童權利公約》並非選項，而是政府與社會必須共同履行的責任。

    活動現場，黃偉哲與親師生共同宣誓《兒童權利公約》4大核心原則，「維護兒童最佳利益」、「不使兒童受到任何歧視」、「確保兒童參與及表達意見」、「保障兒童生存及發展權」，並由大港國小幼兒園及低年級學生帶來童聲合唱「聽我說謝謝你」，全場溫馨氛圍。

    今天「國際不打小孩日」，台南市府在北區大港國小舉行守護兒權宣導活動。（記者洪瑞琴攝）

    今天「國際不打小孩日」，台南市府在北區大港國小舉行守護兒權宣導活動。（記者洪瑞琴攝）

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