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    AI乜會講客！桃園市客家事務局推「AI客語學習系統」

    推廣客家話，桃園市客家事務局計畫推出AI學習系統。（桃園市客家事務局提供）

    推廣客家話，桃園市客家事務局計畫推出AI學習系統。（桃園市客家事務局提供）

    2025/04/30 18:29

    〔記者謝武雄／桃園報導〕為讓更多民眾學習客家話，桃園市客家事務局去年跨局處辦理AI科技導入客語學習創新徵件競賽，吸引147組團隊參賽，目前正彙整各得獎方案優點，納入開發規劃中，預計年底前開發出具備AI語音對話、即時翻譯、學習測驗等功能的學習系統，民眾只要上網即可學客語，藉以提升客語學習普及率及參與度。

    客家事務局長范姜泰基說，「AI客語學習系統」初期以網頁為主，後續評估是否開發手機APP，系統功能部分，其中AI對話學習包含口說訓練、語音辨識矯正、日常對話及認證測驗，即時翻譯包含華語轉客語、客語轉華語，提供四縣及海陸等兩種腔調，並提供發音功能；系統輸入方式包含文字、語音，目前系統開發中，預計11月系統測試，12月28日的全國客家日舉行發表會。

    議員魏筠議員、林政賢、黃崇真很關心「AI客語學習系統」進度，魏筠建議開發手機APP系統，林政賢則呼籲儘快上線，讓民眾可隨時隨地學習客語，黃崇真則建議系統開發要能和生活點滴結合；議員陳美梅、陳治文則詢問客語推廣計畫，希望搭配「AI客語學習系統」讓客語推廣深入學校、家庭。

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