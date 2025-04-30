國人報復性旅遊轉向「精打細算」 年均花費下降近4千元

國人瘋出國！旅遊平台觀察，個人機票（FIT）成長幅度是團體旅遊一倍，旅客也轉向精打細算的策略性消費，年均花費下降近4000元，並著重個人、深度或體驗式行程。（資料照）

2025/04/30 17:44

〔記者蔡昀容／台北報導〕國人瘋出國，一站式旅遊平台易遊網（ezTravel）去年營運成績創新高，至於今年旅遊市場趨勢，總經理陳志豪觀察，個人機票（FIT）成長幅度是團體旅遊一倍，旅客也轉向精打細算的策略性消費，年均花費下降近4000元，並著重個人、深度或體驗式行程。易遊網也順勢推出「機票低價訂閱」、「訂房延後付款」、「親子搜尋引擎」及跨航空公司「機票智慧組合」等功能，滿足旅客需求。

台灣旅客消費態度從報復性轉向策略性消費。易遊網機票銷售數據顯示，台灣旅客平均出國次數從2023年1.87次成長至2024年2.1次，年均花費卻下降近4000元，精打細算、理性規劃，會等待促銷機會或避開旅遊尖峰期，追求性價比更高的旅遊品質。

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易遊網從2025年第一季機票銷售數據，預測十大潛力航點，依序是濟州島、清州、釜山、大邱、高松、沖繩、首爾、巴黎、米蘭與慕尼黑；韓國狂佔5席，除其價格較日本優勢，韓流文化也是關鍵拉力，旅遊需求可望持續擴大。

陳志豪表示，2025年台灣旅遊市場展現高自主性消費現象，從易遊網數據觀察，個人機票成長幅度是團體旅遊1倍，越來越多旅客採取「零件型購買」模式，依個人需求自由組合航班、住宿與行程，一人獨旅比例也逐年上升，顯示消費者更重視個人化、深度化的旅遊體驗。

團體旅遊方面，從過去以一線大城為主，逐漸轉向深度探索與個人化體驗。日韓旅遊喜好從大城市移轉至日本四國、東北、韓國濟州島等二線城市；歐洲長程旅遊從「多國串連」轉為「單國深度」慢旅，其中瑞士、義大利與法國的單國旅行最受歡迎；小眾特殊主題行程也熱度上升，如西班牙朝聖之路、義大利小鎮探秘、印度瑜珈體驗等。

易遊網採用雙軸布局策略。Y世代客群是穩定主力，Z世代客群成長快速、消費潛力後勢看漲，是中長期佈局關鍵。其中Z世代喜愛的5大城市依序是東京、香港、首爾、沖繩與曼谷，集中在亞洲中短程的都會型城市。

易遊網分析，儘管Z世代每年平均出國1.68次，略低於其他年齡層2.16次，但他們更追求旅遊過程中的自我展現與獨特體驗。Z世代勇於冒險、熱衷挑戰，因此喜歡嘗試跳傘、滑索、潛水、滑雪等極限活動；喜愛結合當地文化進行個人風格實驗，例如穿著傳統服飾、美妝改造、色彩鑑定等；崇尚走進當地生活，參與泰式烹飪、K-POP舞蹈、手作調香等在地課程。

主題旅遊也是新興趨勢。易遊網今年3月合作中信兄弟，首度取得台北大巨蛋主題日賽事獨家VIP席位銷售權，開創「旅遊+球賽」全新模式，上半年4場主題日近2000張套票開賣即秒殺；易遊網也與五月天合作，推出拉斯維加斯及香港站演唱會專屬旅遊套裝，整合機票、住宿、演唱會門票及交通票券，打造一站式音樂旅遊體驗。

易遊網也更新數位功能，今年更著重於機票、訂房的數位體驗升級與服務創新，包括機票系統推出「低價訂閱」功能；推出「機票智慧組合」全新功能，來回機票可自由搭配組裝不同航空公司，無論是傳統航空或廉價航空，一次搜尋即能整合選擇；訂房系統則導入「延後付款」機制，消費者可先訂房、後付款，並享有免費取消保障，上線以來使用率高達55%；「親子搜尋引擎」的優化改版有助於親子客群精準找房，清楚掌握孩童入住政策，大幅提升搜尋效率。

易遊網總經理陳志豪（左）分析旅遊趨勢。右為行銷長侯琪芬。（易遊網提供）

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