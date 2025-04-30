心智障礙青年自立圓夢第一社福籲五一勞動節重視障礙者工作權

第一社福基金會輔導心智障礙者就業，小維經過協助，現在已穩定工作1年多，是職場主管非常倚重的小幫手。（第一社福基金會提供）

2025/04/30 18:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕心智障礙者在勞工群體中相對更弱勢，不僅工作權被忽視，也常被職場霸凌，為此，第一社福基金會70年代開始提供就業服務至今，明天五一勞動節，呼籲社會多多關懷智青（心智障礙青年），提供他們一份穩定收入、助其有機會獨立自主，不再是被社會給予的一群人，而能一起支撐社會。

第一社福指出，32歲的小維是個智能障礙青年，早期做過好幾份工作，但因心性不穩皆離職，疫情期間在家休息一陣子，但小維爸媽希望他可以獨立，第一社福的就服員便陪著小維一次次的演練面試情境，安撫情緒，協助面試與跟職場主管溝通，經過2個月磨合，主管開始肯定小維，已穩定工作1年了，在32歲這年成了一個真正獨立自主的大人。

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患有自閉症的小融，工作意願不高，但他爸爸早逝，由他媽媽撫養他跟姊姊長大，所以小融媽媽盼他自立自強，不要變成靠媽族；第一社福就服員也一路陪著小融演練、助其找回自信心，並找到洗車員工作，職場主管也認為小融很有潛力，現在他已可以操作機器並簡單收銀，並對自己越來越有自信。

第一社福執行長張菁倫說，智青跟一般人一樣，仍有自立的夢想，工作讓他們有「被需要」的感覺，無形中找回自信，第一社福協助他們建立工作態度、積極訓練工作技能，如烹飪、烘焙、清潔、手工藝等，幫助轉銜就業。而已在職場中的智青，就服員則量身一套計畫好適應職場工作，如適應人事變動、工作疲乏乃至心理輔導等，讓其從依賴者便家中經濟的支援者，父母也安心；張菁倫也趁五一勞動節前夕，呼籲社會大眾重視心智障礙者的工作權，也盼有更多雇主給這些認真想要自立自強的朋友多一點機會。

第一社福基金會服務對象小融，原本工作意願不高，經輔導找到洗車工作，現在對於洗車工作駕輕就熟，對自己越來越有自信。（第一社福基金會提供）

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