屏東706名綠鬣蜥獵人上線！ 捕獲可領農會超市禮券

屏東縣政府去年底起，陸續針對綠鬣蜥移除開辦6場次教育訓練，累計共706人完成訓練。（資料照，記者羅欣貞攝）

2025/04/30 17:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕外來種綠鬣蜥持續肆虐，屏東縣自2019年起，綠鬣蜥捕捉移除數量每年均為全國之冠，去年逾4.4萬隻，創下新高，今年1月至今更已移除1萬6657隻，縣府今天（30）宣布，培訓的706名綠鬣蜥獵人即日起抓捕綠鬣蜥，依體型大小可分別領取每隻250元、100元的等值禮券獎勵，預計移除量將持續攀高。

根據林業及自然保育署「綠鬣蜥移除儀表板」顯示，今年統計至4月23日，全台累計移除逾3.7萬隻綠鬣蜥，其中屏東縣逾1.6萬隻，佔全台約4成5，遙遙領先其他縣市。

請繼續往下閱讀...

屏縣今年至今已抓捕1萬6657隻綠鬣蜥，統計廠商移除數1萬4969隻，民眾移除1688隻；今年縣府編列560萬元經費移除綠鬣蜥，並已向林保署研提計畫追加。

林保署去年公布新措施，鼓勵民眾受訓後投人移除工作並給予獎勵，因此屏縣從去年12月至今年2月底，舉辦了6場次訓練課程，共有706名綠鬣蜥獵人結訓；農業處今天宣布，林保署已完成捕捉移除回報APP建置，縣府即日起開放完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥領取獎勵，吻肛長30公分以上可領取250元、未達30公分可領取100元的台灣農漁會超市中心禮券，可至屏東縣、高雄市、澎湖縣、金門縣等35處農漁會超市使用。

屏東縣政府農業處處長鄭永裕說，農業處已統一為完訓人員申請APP帳號，請所有完訓民眾留意報名時所留的電子信箱，有關綠鬣蜥兌換獎勵工作委由專業移除廠商統一辦理，可自行到固定地點繳交或聯繫廠商前往各鄉鎮收取捕獲的綠鬣蜥。

目前屏縣綠鬣蜥移除作業，包括委由專業廠商執行，以及完訓民眾抓捕後可領取獎勵；至於一般民眾若在縣內發現綠鬣蜥，還是可撥打1999為民服務專線或1959動物保護專線通報，由專業人員到場移除，自行捕捉兌換農產品的方式隨著新措施上路即日起也停止。相關資訊可至縣府及農業處網站最新消息項下查詢，或洽詢動保科。

屏縣今年1月至4月已移除超過1．6萬隻綠鬣蜥。（圖由屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法