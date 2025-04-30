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    又出包！世壯運官網、秩序冊賽程不一致 蔣萬安：週五全面校正

    台北市長蔣萬安30日赴議會報告總預算案與詢答，世壯運籌辦狀況成為質詢焦點。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安30日赴議會報告總預算案與詢答，世壯運籌辦狀況成為質詢焦點。（記者張嘉明攝）

    2025/04/30 17:37

    〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世壯運不到1個月就要登場，但賽程遲未完全公布引發批評，民進黨議員簡舒培指出，如今有選手反映收到的秩序冊與官網上賽程不同，台北市長蔣萬安再繼續出包會非常丟臉。蔣萬安回應，會請團隊週五（5月2日）做全面校正。

    蔣萬安今赴議會報告追加減預算及答詢，簡舒培表示，蔣萬安有幕僚可以安排、提醒何時參加世壯運壁球、壘球賽事，但一般民眾上世壯運官網，卻不能看到完整賽事日期及對戰組合。

    她說，離賽事已經不到一個月，目前還有多個賽事賽程沒在官網公告，還有民眾來陳情，選手收到秩序冊，上頭寫的賽事時間，竟跟官網公告的不同調，如果賽事已經開賽，但選手在台北市趴趴走找不到比賽地點，會不會貽笑大方？而陳情人還是台灣人，要是發生在外國人身上，該怎麼辦？

    簡舒培批評，她詢問體育局賽程為何沒有上網，竟得到世壯運安排「比奧運複雜」的回應，這個賽事從柯市府就開始規劃，到現在卻還沒有完整安排，真的會丟臉到世界，不管市長或是議員都很丟臉，希望蔣萬安能拿出面對民進黨議員質詢回嗆的魄力，好好督促團隊。

    蔣萬安強調，要求體育局、世壯運執委會團隊針對官網、秩序冊資訊，週五前完成全面校正，至於賽程公布，目前還有2項賽事尚待總會審核，一旦核定會馬上公布。

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