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    校樹穿「粉紅泡泡裙」！ 竹山延平國小石斛蘭粉嫩盛開

    竹山鎮延平國小石斛蘭盛開，校內60棵喬木上可見粉嫩花朵垂掛生長，猶如穿上「粉紅泡泡裙」，成為校園花季限定美景。（延平國小提供）

    竹山鎮延平國小石斛蘭盛開，校內60棵喬木上可見粉嫩花朵垂掛生長，猶如穿上「粉紅泡泡裙」，成為校園花季限定美景。（延平國小提供）

    2025/04/30 17:36

    〔記者劉濱銓／南投報導〕每年4、5月是石斛蘭開花時節，南投縣竹山鎮延平國小校內60棵喬木都種石斛蘭，開出粉嫩花朵，花絮繁茂，環繞樹幹垂掛生長，猶如樹木穿上「粉紅泡泡裙」，成為校園花季限定美景，放學與假日吸引民眾賞花，花期可到5月上旬。

    校長黃彥超說，校內石斛蘭栽種10多年，起初是將樹皮上附生的石斛蘭分株，一株一株移植到其他校樹上，現已有將近60棵喬木種植石斛蘭，目前正值盛開期，淡雅粉紅花朵垂掛生長，姿態就像瀑布傾瀉，環繞樹身猶如穿上「粉紅泡泡裙」，景象美不勝收，每當放學後、假日期間，都吸引到校運動的民眾拍照。

    栽種石斛蘭的輔導主任陳信榮說，石斛蘭適應力強，會附生在樹幹樹皮生長，移植到其他樹上後，不用刻意施肥照顧，只要澆水就會長出氣根，抓住樹幹表皮，每年4、5月是開花季，今年開花略晚，目前正值盛花期，若未來天氣穩定，沒有大雨打落花朵，賞花可到5月上旬。

    竹山鎮延平國小石斛蘭盛開，校園樹木猶如穿上「粉紅泡泡裙」。（延平國小提供）

    竹山鎮延平國小石斛蘭盛開，校園樹木猶如穿上「粉紅泡泡裙」。（延平國小提供）

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