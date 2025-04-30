峨眉大型開發商辦交流會 在地盼朝永續農業、觀光與生態教育發展

東茂產業園區開發商今（30）日在新竹縣峨眉鄉中盛活動中心舉辦地方交流會議，會後在地青年和社團發表聲明，盼峨眉的發展應朝向永續農業、觀光與生態教育方向前進。（峨眉在地青年提供）

2025/04/30 17:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣東茂產業園區開發商今（30）日在峨眉鄉中盛活動中心舉辦地方交流會議，會後在地青年與乾淨水行動聯盟、台灣河溪網共同發表〈好山好水留子孫，百工百業護水源〉聲明，指新竹地區的水資源緊繃，而此案恐將影響民生與農業用水，期許峨眉的發展應朝向永續農業、觀光與生態教育方向前進。

對此，開發商回應，將與會人士所提意見整理、帶回討論，並持續與地方溝通。

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新竹縣峨眉鄉、寶山鄉交界處的鴻福球場停業後遭法拍，腹地分5個開發案正進行中，總開發面積達82公頃，東茂智慧產業園區開發案為其中一案，面積約18.85公頃，歷經前年12月及去年8月兩次可行性審查會議，目前尚未通過產業園區籌設許可。

該開發商今年2月17日也曾在峨眉和寶山兩鄉各辦一場環境影響說明書送審前的公開說明會，會中環保人士曾提出多點質疑。今日由開發商再自辦地方交流會議，吸引各界關心此案的人士參與。會後，在地青年與乾淨水行動聯盟、台灣河溪網，共同發表名為〈好山好水留子孫，百工百業護水源〉的聲明。

該聲明指出，此開發案位於峨眉鄉中盛村，規模達82公頃，是峨眉歷來最大規模的產業園區開發案。取水來源為北埔大坪溪，排放路徑則貫穿中盛野溪、峨眉溪與峨眉湖流域，將直接衝擊水源安全、農業灌溉、地方生活品質與觀光資產。

聲明表示，我們並非單純反對開發，而是理性呼籲社會一同正視以下3點：1.開發影響超越中盛，牽動整個峨眉、北埔及下游地區的水脈與命運。2.新竹地區水資源早已緊繃，此案將使北埔供水系統面臨挑戰與風險，影響民生與農業用水。3.峨眉的發展應朝向永續農業、觀光與生態教育方向前進。

峨眉在地青年呼籲社會一同正視新竹地區水資源，拒絶大型開發搶水，污染民生及農業用水。（峨眉在地青年提供）

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