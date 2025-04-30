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    網路違法販售殺蟲劑 高雄查獲35件開罰118萬元

    環保局針對環境用藥販售業者進行查核。（市府提供）

    環保局針對環境用藥販售業者進行查核。（市府提供）

    2025/04/30 17:20

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局今天表示，去年針對市售環境用藥及網路電商平台等販售場所進行查核，總計抽查1341件產品，以民眾違法網路販售殺蟲劑為大宗，查獲35件開罰118萬元。

    環保局今公布去年查核市售環境用藥及網路電商平台等販售場所，總計抽查1341件產品，整體合格率96.3%，查核項目包括環境用藥廣告、偽藥查緝及產品有效成分含量檢驗。

    其中網路平台環境用藥廣告查核230件，發現35件違規廣告，違規比例為15.2%，多數違規案例為民眾未取得販賣許可，卻在網路平台販售殺蟲劑，已依法裁處35件，總計開罰118萬元。

    此外，產品標示部分，總計查核1105件，發現14件不合格，主要違規情形為藥劑過期，已請業者回收下架；另抽驗6件環境用藥有效成分含量，全部符合規定。

    環保局長張瑞琿呼籲民眾自國外購買防蚊掛片等環境用藥攜回國內，通關限量為1公斤以下且僅限自用，禁止在網路廣告或販售，否則將面臨6萬元至30萬元罰鍰。

    環保局提醒民眾防疫從源頭做起，除了使用合法環境用藥，保持居家與周遭環境清潔，才能有效降低病媒蚊孳生風險，保障自身與家人健康。

    隨著天氣逐漸炎熱，環保局提醒民眾務必加強環境整潔，避免病媒蚊孳生，選購環境用藥時，務必確認產品標示是否完整，是否經中央主管機關核准，以及有效期限是否過期等，避免受罰。

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