高雄小五生要背白色恐怖受刑內容 教育局：教師個人行為

議員許采蓁驚爆高雄有教師要小五生背誦白色恐怖受害者被刑求的內容，（許采蓁提供）

2025/04/30 17:16

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市議員許采蓁今（30）日踢爆某國小教師，竟要求小五學生背誦下體受傷、香菸燒臉、鼻孔灌辣椒水等白色恐怖受害者的受刑內容，質疑對歷史教育只有散播恐懼；對此，教育局經初步了解，此為個別教師的個人行為，非學校整體教學立場，將針對該個案與學校及教師進行溝通，了解教學脈絡，並適時提供必要的專業輔導。

教育局指出，所有教學內容應依據108課綱規範辦理，歷史教育為社會領域中重要學習內容之一，旨在協助學生認識台灣的歷史脈絡、人權價值與民主發展，並透過課程培養其思辨能力與公民素養。

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依據「教育基本法」第6條規定，教育應本於中立原則，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，亦不得強迫教職員或學生參與任何政治性活動。各級學校在進行教學設計與教材選用時，應確實落實中立性原則，並確保內容具適齡性與專業性，尊重學生的多元理解與感受。

教育局將持續關注後續發展，並提供必要的專業輔導，確保學校教學內容符合課綱精神，兼顧適性、適齡原則，落實教育中立與專業要求，營造學生安心學習的校園環境。

議員許采蓁接獲小五家長陳情，表示看到學生為了考試背誦的教材，竟是白色恐怖美麗島事件遭刑求的方式，如紀萬生遭香菸燒臉、鼻孔灌辣椒水、嘴塞桌球、左耳被打聾；周平德遭大力掌嘴、毆打逾19小時、罰跪及5天沒有睡等。

許采蓁提及，這份教材不只違反兒童權利公約、教育基本法，也忽略歷史教育應該有更完整的時空背景論述，甚至可使用課堂討論的方式來教育白色恐怖的歷史，對於死背受刑內容，除了影響學生身心，也只是散播仇恨與恐懼，明顯是不適合教材。

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