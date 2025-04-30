高雄女監牆內美食 「日頭妹」好味包上架i郵購

高雄女監日頭妹製作小日頭餅，與高雄郵局推出「好味獨享包」。（高雄女監提供）

2025/04/30 17:11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄郵局攜手高雄女子監獄，推出隱藏版牆內美食「好味獨享包」，今（30）日起開放訂購，「好味獨享包」由高雄郵局最夯娃包-注音符號包變身為日頭妹好味包，高雄女監表示，期盼社會大眾用行動支持日頭妹，讓曾折翼的蝴蝶能有再次翩然起舞的機會。

高雄女監表示，「好味獨享包」內裝小日頭餅、迷你堅果塔、杏仁酥等，雖然沒有華麗包裝，但用料純粹，嚴選海藻糖、紐西蘭進口奶油等無化學添加物的食材製作而成。高雄郵局將該局萌趣的波波鴿注音符號包，收納了日頭妹烘焙食品，結合成「好味獨享包」推廣。

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「日頭妹」是高雄女監自營作業商品自有品牌，取名來自高雄豔陽，高雄女監說，太陽台語叫「日頭」，女受刑人同樣有著南部女孩的熱情開朗，因此稱為「日頭妹」，藉以鼓勵受刑人不畏艱苦、奮發向上。

日頭妹「阿玉」（化名）在高女監烘焙班作業，她是一個孩子的母親，當孩子還在幼兒園時，因販毒而入監服刑，迄今已超過10年，無法陪伴孩子成長是她一生的遺憾，看到這次以注音符號收納包改裝的包裝，讓阿玉忍不住想起曾經陪伴孩子學習注音符號的親子時光，是她與孩子在一起最珍貴的時刻，母親節即將來臨，期許自己在烘焙技能上能更上一層樓，能早日出監，讓孩子看見並接納一位失職母親的轉變。

高雄女監表示，「好味獨享包」自用、送禮兩相宜，今（30）日起歡迎至郵局i郵購訂購。

高雄女監收容人包裝產品，準備上架。（高雄女監提供）

高雄郵局最夯娃包-注音符號包變身為日頭妹好味包。（高雄女監提供）

「好味獨享包」內裝小日頭餅、迷你堅果塔、杏仁酥等。（高雄女監提供）

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