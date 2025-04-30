南投偏鄉唯一入選！水里偕3大市鎮公有市場 發放100元兌200元「好市加倍券」

南投水里鄉公所菜市場積極轉型，搭配時令節慶舉辦活動，逐漸吸引消費者回到傳統市場購物。（記者劉濱銓攝）

2025/04/30 17:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉公所第一公有市場，向經濟部爭取傳統市場「好市加倍購」促銷活動，今年獲得補助，成為縣內偏鄉唯一獲選的菜市場，5月2日起將與南投、草屯、埔里等3大市鎮公有市場，每週發放100元兌200元的「好市加倍券」，盼擴大消費賺好康，刺激菜市場經濟，活絡商圈發展。

水里鄉公所表示，近年水里公有市場自治會積極轉型，還有青年加入地方創生行列，不僅改造傳統菜市場形象，還會配合時令、節慶舉辦活動，讓菜市場再現商機，也吸引年輕攤商進駐。

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今年獲得經濟部補助，成為南投縣主要市鎮之外，唯一獲選的偏鄉菜市場，此次包括水里市場、草屯公有市場、埔里第三市場、南投市菜市場，以及中興新村第一市場、第三市場共6處獲選。

並於5月2、16日（單數週星期五），以及5月10、24日（雙數週星期六）發放「好市加倍券」，民眾到上述菜市場，就可用100元兌換200元消費券，使用期限至5月底。

水里公有市場自治會表示，水里菜市場規模小，難與縣內主要市鎮的菜市場競爭，不過水里展現的是小而美的特色，透過各式促銷與檔期活動，凝聚攤商向心力，加入Q版攤商肖像翻轉傳統市場刻板印象，逐漸吸引消費者回到傳統市場購物，才會獲得中央單位的青睞與資源挹注，水里首場「好市加倍券」發放將在5月2日上午9點展開，現場提供225份，另外，凡消費滿200元還能獲得摸彩券，有機會抽中生活日用品等小禮物，民眾可把握機會。

南投水里鄉公所菜市場積極轉型，運用Q版攤商肖像翻轉傳統市場刻板印象，吸引消費者回流。（記者劉濱銓攝）

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