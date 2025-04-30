青年百億元圓夢計畫結果出爐 「海外翱翔組」錄取613人

青年海外百億元圓夢基金計劃第一次增件增案的審議結果公告，「海外翱翔組」有4184人報名，錄取613人。（擷取自青年百億海外圓夢基金計畫官網）

2025/04/30 16:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為提升台灣青年國際競爭力，教育部提出「青年百億海外圓夢基金計畫」。行政院政務委員史哲今天說，今天是青年海外百億元圓夢基金計劃第一次增件增案的審議結果公告，「海外翱翔組」有4184人報名，錄取613人，這個政策對青年是有吸引力的。

史哲指出，青年海外圓夢基金可分為「築夢工場組」、「海外翱翔組」。「海外翱翔組」4184人報名，其中，15至17歲高中生1523人，18至30歲2661人，合計4184人報名，總共錄取613人。

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史哲說，「築夢工場組」296人申請，共錄取54人。「築夢工場組」比較少人，主要因為是自由提案，須自行籌備計畫，所以今年第一梯次比較少人是正常的，預估下一梯次「築夢工場組」就會大幅增加。

史哲強調，這個政策對青年是有吸引力的，不然不會有4千多人報名。更令人振奮的是，高中生踴躍程度很高，這其實是很需要勇氣的。

史哲說，青年海外圓夢基金是「青年基本法」重要精神之一，面對世界是平的，總是要以國家政府力量，支持青年踏出國門進行世界性的交流。

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