「果醬男孩」林韡勳赴日出賽 推後壁桑椹

南市農業局局長李芳林（前左一）、議員李宗翰（後右一）、後壁區長李至彬（前右一）今天（30日）與果醬男孩林韡勳（前中）在後壁新嘉社區發表桑椹果醬。（記者楊金城攝）

2025/04/30 17:02

〔記者楊金城／台南報導〕勇奪2023、2024世界果醬大賽金牌的「果醬男孩」林韡勳，即將參加日本國際果醬大賽，他以後壁農產桑椹、百香果和香蕉研發出秘密武器，將帶著後壁桑椹果醬赴日出賽。

南市農業局局長李芳林、議員李宗翰、後壁區長李至彬今天（30日）與林韡勳在後壁新嘉社區發表桑椹果醬，農民出席相挺打氣，期待林韡勳將後壁農產的魅力推向國際舞台，為後壁、台南爭光。

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李至彬指出，林韡勳製作果醤的技藝精湛，他選擇後壁盛產的桑椹為靈感來源，挑戰日本國際果醬比賽，盼透過後壁農產食材與果醬工藝結合，打造出後壁風土特色的作品，帶動行銷後壁農產，後壁不只是盛產稻米和蘭花聞名。

發表會現場以吐司抹上桑椹、加入香蕉、百香果的3種桑椹果醬提供鄉親搶先品嘗，鄉親試吃後頻頻稱讚，新嘉里長李崑木預祝後壁桑椹果醬奪牌。

李宗翰說，期待與林韡勳的跨界合作，推動後壁在地農產加工與創意轉型，提升後壁農業競爭力。

桑椹、百香果常見做成果醬，但加入香蕉可就少見，林韡勳表示，香蕉果肉容易氧化變黑，混入桑椹做成果醬正好與桑椹顏色、氣味搭配合宜，赴日比賽前將再調整比例配方到完美，希望在另一果醬國際大賽取得佳績。

後壁農產桑椹、百香果和香蕉研發果醬。（記者楊金城攝）

台南後壁桑椹果醬搶先品嘗。（記者楊金城攝）

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