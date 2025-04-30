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    中華郵政與企業工會完成團體協約修約 全勤獎金按月核算、按季核發

    中華郵政與企業工會完成團體協約修約。（圖為中華郵政公司提供）

    中華郵政與企業工會完成團體協約修約。（圖為中華郵政公司提供）

    2025/04/30 16:49

    〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司與企業工會完成團體協約修約的簽約儀式。中華郵政公司董事長王國材指出，這次修正中，明定勞資爭議協商期間，全勤獎金改為按月核算、按季核發，增訂非依法不得終止職災勞工勞動契約、無償提供辦公處所、器具及通信、水電設備供工會辦公使用等，更加完善員工福利與保障勞動權益。

    王國材指出，團體協約自2017年11月28日簽訂迄今，計進行4次協商修正，去年12月就相關修正條文達成共識，並於今年3月28日奉交通部核定，更加完善員工福利與保障勞動權益，在面臨業務轉型與國際金融市場嚴峻挑戰的關鍵時刻，有賴勞資雙方凝聚共識、緊密合作，突破經營困境，強化組織韌性，讓中華郵政永續經營，員工薪資福利獲得保障。

    這次雙方除維持原有的勞動條件與福利，共修正11條，新增1條，修正後條文共計51條，修正重點包括明定勞資爭議協商期間，調動工會協商代表應與工會溝通協調全勤獎金的發放規定，原來按季核算核發，改為按月核算、按季核發；增訂非依法不得終止職災勞工勞動契約的規範；以及無償提供辦公處所、器具及通信、水電設備供工會辦公使用。

    中華郵政工會理事長林榮州表示，對於本次協約簽署，是雙方秉持互信、互諒、互利原則，歷經多次真誠的溝通與協調才能夠完成。團體協約不是終點，而是一個新的起點，期盼未來能與公司攜手打造一個更幸福、更有凝聚力的職場環境。

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