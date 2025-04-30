多方努力助棄犬 車禍半癱牛頭㹴已能搭配復健車緩慢行走

車禍半癱牛頭㹴「小美」在新主人阿娥姐呵護下微笑重生。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

2025/04/30 16:58

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣家畜疾病防治所去年10月救援遭車禍致下半身癱瘓的棄犬、牛頭㹴母犬「小美」，救治後積極為牠媒合收養人，由動保人士「阿娥姐」收養，經阿娥姐辭掉工作細心照護，加上嘉義大學獸醫學系教授詹昆衛團隊提供免費針灸療程，眾人努力之下，小美目前已能搭配復健車緩慢行走，展現笑容與生命力。

家畜疾病防治所所長林珮如表示，去年10月救援這隻車禍導致下半身癱瘓的牛頭㹴母犬「小美」，當時牠被發現坐在路邊，無助神情令人不捨。犬隻雖符合人道安樂標準，但嘉畜所仍不放棄希望，除積極治療，同時為牠媒合收養人，熱心動保人士阿娥姐聽聞消息後決定收養小美，嘉畜所也為小美訂製復健專用車，減輕阿娥姐照顧壓力。

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阿娥姐表示，小美因曾遭拋棄與傷害，導致個性極度黏人，只要一離開視線，牠便會哀嚎甚至自殘，之前因工作關係委託朋友照顧，也無法改善分離焦慮情形，目前辭去工作專心陪伴小美康復。

在復健車與針灸的幫助下，小美的癱瘓狀況明顯獲得好轉，原需人工排糞且無法翻身，如今可以自行排糞，後肢也已恢復部分感覺與行動能力，甚至能夠半蹲行動。

阿娥姐說，小美接受針灸後，隔天會一直開心搖尾巴，這番情景讓她忍不住落淚，最初小美的臉彷彿在哭泣，如今已能微笑，感覺努力都值得了。

農業處長許彰敏頒發感謝狀給阿娥姐及詹昆衛，感謝他們的付出與善心，也期盼未來有更多社會資源投入，打造人犬和諧共處的友善環境。

車禍半癱牛頭㹴「小美」接受嘉義大學獸醫學系教授詹昆衛免費針灸療程。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

家畜所為車禍半癱牛頭㹴「小美」訂製的復健專用車。 （嘉義縣家畜疾病防治所提供）

車禍半癱牛頭㹴「小美」被發現時的無助可憐模樣。 （嘉義縣家畜疾病防治所提供）

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