長榮航空推企業差旅平台BizFam 線上搞定出差禮遇流程

長榮航空總經理孫嘉明（左3）30日表示，新推出的企業差旅數位平台「BizFam」，讓企業會員及其出差員工於電子裝置即可完成相關流程。（記者蔡昀容攝）

2025/04/30 17:02

〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空今天（30日）發表全新企業差旅數位平台「BizFam」，一站式提供企業差旅服務，企業主及其員工透過手機、平板或電腦，即可線上完成禮遇查詢、指派、兌換。

長榮航空原先就提供企業差旅服務，有數千家企業行號加入會員，透過員工出差行程累計點數，藉此兌換機票、艙位升等、貴賓室或享受特約商店禮遇。

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長榮航空總經理孫嘉明表示，IT同仁將所有企業差旅服務電子化，整合進一站式數位平台「BizFam」，讓企業會員及其出差員工於手機、平板及電腦裝置即可完成管理和兌換，並且是全球企業會員皆可使用。

企業會員及其員工，可在BizFam一條龍完成企業差旅所需。企業主加入BizFam會員，可即時查詢員工出差行程、禮遇使用狀況，甚至指派禮遇給員工，管理更方便；企業會員的員工綁定BizFam之後，安排及兌換禮遇都可在線上操作，同時也能累積個人長榮航空無限萬哩遊哩程，也可查詢可使用的特約商店禮遇。

長榮航空指出，這次擴大企業差旅服務範疇，透過與全球多家品牌合作，整合飯店住宿、餐飲、交通接駁與休閒娛樂等資源提供豐富禮遇，如住宿、咖啡、SPA按摩、機場接送等折扣。

長榮航空30日發表全新企業差旅數位平台「BizFam」。（記者蔡昀容攝）

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