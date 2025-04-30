昇恆昌推「月月文化心體驗」 桃機首場客家山歌快閃登場

客家山歌團帶來精彩的快閃歌舞打頭陣，吸引國外遊客駐足欣賞。（記者劉信德攝）

2025/04/30 16:59

〔記者劉信德／桃園機場報導〕為讓國內外旅客深度感受臺灣多元文化，昇恆昌免稅商店於桃園國際機場推出「月月文化心體驗活動」，首場表演由成立逾30年的客家山歌團帶來精彩的快閃歌舞打頭陣，邀請旅客參與多元文化體驗與表演。

成立於1991年的客家山歌團，此次演出融合故事性編排，透過合唱、對歌與現場樂隊伴奏，搭配富節奏感的舞蹈，呈現客家山歌的獨特魅力。現場共演出八首曲目，包括祝福旅客平安順利的《老腔山歌》及節奏歡快的《山狗太》等，並與候機旅客互動熱絡，現場掌聲不斷。

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活動現場也設有「桐花束口袋絹印DIY」體驗區，旅客可發揮創意，親手打造具客家風味的紀念束口袋。接下來每月將陸續推出閩南、原住民及臺灣傳統藝術等主題演出，讓世界看見臺灣豐富多元的文化底蘊。

此外，昇恆昌亦於第二航廈C1候機室附近設置「臺灣迴聲－音樂之島」公共鋼琴區，特別提供經 ESG 二手翻新之古典鋼琴，邀請來自世界各地旅人即興演奏，共同譜出美麗樂章。

現場攤位還有桐花束口袋絹印DIY活動，讓遊客打造獨一無二的「客味」束口袋。（記者劉信德攝）

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