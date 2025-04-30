嘉市爭取輕軌民間「冷吱吱」 議員建議優先增加BRT接駁班次

多名市議員今質詢認為，BRT班次少，且自高鐵出站後，無法立即與BRT公車銜接，還要多等20多分鐘，應先解決這些問題。（記者王善嬿攝）

2025/04/30 16:28

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市爭取「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」（簡稱嘉義輕軌藍線），市議員王浩、鄭光宏、張秀華等人今質詢，建議短期優先增加BRT（嘉義公車捷運）班次，以及改善BRT與高鐵列車班次無法精準配合問題，解決疏運旅客的燃眉之急。

王浩表示，高鐵嘉義站去年已經達到635.9萬人，相較疫情前成長超過13%，輕軌計畫無論何時完成，眼前BRT接駁高鐵問題仍待解決。

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王浩說，BRT問題，包括班次少，如7211班次每30分鐘一班，7212班次更少，還有高鐵到站後，不能與BRT公車時間銜接，尤其高鐵南下有5個班次集中在24分鐘內到站，導致搭高鐵需提前1小時以上出門，或者高鐵出站後等BRT至少等20分鐘，難道「高鐵開高鐵的，BRT開BRT的」？

鄭光宏表示，市府自今年出來因輕軌經費分攤問題槓上中央，市長黃敏惠認為中央背棄承諾，多次率市府團隊北上溝通，然而基層認為，370億元的輕軌建設，僅為解決台鐵嘉義站與高鐵嘉義站的接駁需求，不符經濟效益，呈現「政府熱呼呼，民間冷吱吱」情形。

鄭光宏表示，建議市府應先與中央、高鐵、負責營運BRT的嘉義客運等單位溝通，或爭取中央補助、市府自籌預算等方式，增加BRT政策補貼預算，加密BRT班次運量，後續加強輕軌建設宣傳，讓市民認同輕軌對嘉市發展的重要性。

市府交通處長許啟明表示，BRT路線主管單位為嘉義區監理所，營運業者為嘉義客運，市府已反映增加班次需求多次，然而獲得回應包括客運駕駛人力不足、業者要自負盈虧意願不高等因素，增班有難度，增班的部分及配合高鐵列車到站時間，會再與監理所、客運業者建議調整。

許啟明說，BRT一天共114班，每班都客滿一天載運不到5000人，然而如有輕軌建設，一天運量可達4.7萬人，此外，輕軌建設對城市產業發展有助益，以高雄捷運為例，捷運是「無縫運輸」、不用等，更接近民眾交通習慣。

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