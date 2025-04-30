淡海新市鎮人口增長帶動藝文與消費需求 市議員籲速建圖書館、現代化市場

新北市淡水區淡海新市鎮人口持續成長，新北市議員陳偉杰今（30）日質詢呼籲市府重視當地居民生活品質，應儘速建設圖書館、現代化市場。圖為今日開會情況。（記者黃子暘攝）

2025/04/30 16:40

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市淡水區淡海新市鎮人口持續成長，新北市議員陳偉杰今（30）日質詢呼籲市府重視當地居民生活品質，應儘速建設圖書館、現代化市場。文化局長張䕒育表示，關於圖書館建置，目前淡水國中新設校區等公共空間正在評估中；經濟發展局長盛筱蓉說，目前已有全聯進駐正在審查中，會在一個月內向議會提報具體時程。

陳偉杰指出，淡海新市鎮教育持續發展，淡水國中新市鎮校區設立更是為當地學子開啟新的教育機會，完善的圖書館不可或缺，市府應儘快啟動圖書館建設的評估工作，呼籲文化局積極盤點並提出可行方案；此外，新市鎮現有的市場設施已無法完全滿足居民的採購需求，經發局應加快推動現代化市場建設，為當地注入新的經濟動能。

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張䕒育回應，淡海新市鎮新建圖書館有其必要性，文化局跨局處與教育局、經發局持續評估在地現有公有空間，目前包括淡水國中新設校區內就是其中一個思考方向。

盛筱蓉指出，現有全聯進駐正在審查中，市府也在評估現有停車場用地作為未來興建大型現代化市場建設的可行性。

陳偉杰也說，淡海新市鎮的美麗新廣場在去年底停業，由海都廣場進駐，連接淡水、八里區的淡江大橋預計明年通車，區域交通可及性將大幅提升，商業發展潛力巨大，市府應對後續整體經營加強招商引資工作。副市長劉和然同意表示將持續納入規劃。

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