輔導稽查並進把關食安 金門「大陸一條街」暫時銷聲匿跡

金門縣衛生局表示，對地區特產業者加強宣導食安觀念，業者都很配合。（記者吳正庭攝）

2025/04/30 16:38

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局表示，為持續加強管理中國食品及食品安全把關，今年1至4月針對網路銷售平台已取締違規販售中國食品28件，開罰91萬元，坊間實體店面部分，經過持續的輔導與加強稽查，商家食安意識提高，過去違規販售的情形已不復見。

金門縣衛生局指出，衛生福利部食品藥物管理署有鑒於近年媒體報導中國食品安全疑慮，函文衛生局協助查察所轄業者有無販售未經食品輸入查驗或成分含禁用原料的中國食品。

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金門因小三通之便，坊間衍生兼賣許多中國零嘴食品的「大陸一條街」，縣長陳福海配合中央加強食安管理的同時，也因應民眾反映，強調食品安全不容挑戰，但也應給業者緩衝期，要求衛生局「宣導、輔導、管理」並重，透過稽查與裁罰，從源頭控管，要求業者不要再違規進貨中國食品。

衛生局表示，為加強食安管理，1月至2月就開始輔導業者，提醒不要再進中國貨；3月加強稽查，若發現業者違規販售中國食品，立即要求下架、不得販售；4月持續加強稽查，一旦查扣違規食品依食安法裁罰。衛生局表示，若有商家遭媒體拍攝或被檢舉違規販售中國食品，仍依食安法裁處。

衛生局表示，國人前往中國旅遊自行攜回金門的中國食品，只能自行食用不得公開販售。

衛生局表示，今年已舉辦2場次食品標示及法規說明會，並不定期會同縣府消保官前往各鄉鎮巡查市售食品，輔導業者進行自主衛生管理，1月至4月累計輔導57家次。另針對網路平台違規銷售中國食品展開查處，依食品安全衛生管理法裁罰28件，共開罰91萬元，過去商家違規販售中國食品的情況已不復見。

1名網購達人提醒，若在地區看見有商家販售中國食品，其商品背面標示的代理商、營養標示、國內負責廠商地址均為簡體字，很有可能就是未經國內檢驗的食品，務必再行查證。

衛生局表示，經過持續輔導與稽查，近期巡查已未再發現違規販售中國食品，未來仍將持續加強巡查與稽查頻率，為金門鄉親食安把關。#

金門縣衛生局持續前往地區各特產店，加強宣導食品安全觀念。（金門縣衛生局提供）

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