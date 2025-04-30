澎湖今夏新玩法 引進超跑快艇、浮潛船跨島秘境遊

業者引進國外流行的海上超跑，準備在澎湖大展身手。（記者劉禹慶攝）

2025/04/30 16:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕陽光、沙灘、碧海，一直是澎湖引以為傲的自然資產，並發展成觀光。新近有業者引進超跑快艇、浮潛船及水上摩托車等動力小船，準備體驗澎湖跨島遊秘境之旅，為澎湖旅遊增添新的活水，今（30）日在青灣PIDC潛水中心下水亮相，吸引不少業者前往體驗。

深耕澎湖10年的陽光沙灘俱樂部，今年與海玩家攜手，邀請台灣品牌豐太國際股份有限公司，帶來一場海上試玩盛會！邀請澎湖相關旅遊業者，免費體驗超夯海上之速度與激情，包括：海上超跑試乘、浮潛船暢遊、水上摩托車體驗，並前往菜園星光海洋牧，參與新船下水儀式及會後餐敘。

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豐太國際股份有限公司業者王裕博表示，海上超跑在國外已流行2、3年，去年12月引進高雄試水溫，各界反應良好，但海上超跑是小快艇改裝，因此承受風浪有限，還是在內灣航行比較安全，現已與亞果、福爾摩沙等公司合作推廣；至於浮潛船則是用水上摩托車改裝，操縱相當簡單，適合在澎湖跳島體驗使用。

至於外界關心造價問題，業者表示，海上超跑造型相當亮眼，價格自然也不便宜，接近新臺幣500萬元，而浮潛船也接近200萬元，此次進軍澎湖旅遊，投入近3000萬資金，希望能為澎湖觀光帶來新活水，但海上超跑船不適合載客前往欣賞海上花火，恐不敵其他船隻競速帶來捲浪危險，造成船上人員安全問題。

以水上摩托車改裝的浮潛船，操作原理相當簡單。（記者劉禹慶攝）

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