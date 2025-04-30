為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖今夏新玩法 引進超跑快艇、浮潛船跨島秘境遊

    業者引進國外流行的海上超跑，準備在澎湖大展身手。（記者劉禹慶攝）

    業者引進國外流行的海上超跑，準備在澎湖大展身手。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/30 16:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕陽光、沙灘、碧海，一直是澎湖引以為傲的自然資產，並發展成觀光。新近有業者引進超跑快艇、浮潛船及水上摩托車等動力小船，準備體驗澎湖跨島遊秘境之旅，為澎湖旅遊增添新的活水，今（30）日在青灣PIDC潛水中心下水亮相，吸引不少業者前往體驗。

    深耕澎湖10年的陽光沙灘俱樂部，今年與海玩家攜手，邀請台灣品牌豐太國際股份有限公司，帶來一場海上試玩盛會！邀請澎湖相關旅遊業者，免費體驗超夯海上之速度與激情，包括：海上超跑試乘、浮潛船暢遊、水上摩托車體驗，並前往菜園星光海洋牧，參與新船下水儀式及會後餐敘。

    豐太國際股份有限公司業者王裕博表示，海上超跑在國外已流行2、3年，去年12月引進高雄試水溫，各界反應良好，但海上超跑是小快艇改裝，因此承受風浪有限，還是在內灣航行比較安全，現已與亞果、福爾摩沙等公司合作推廣；至於浮潛船則是用水上摩托車改裝，操縱相當簡單，適合在澎湖跳島體驗使用。

    至於外界關心造價問題，業者表示，海上超跑造型相當亮眼，價格自然也不便宜，接近新臺幣500萬元，而浮潛船也接近200萬元，此次進軍澎湖旅遊，投入近3000萬資金，希望能為澎湖觀光帶來新活水，但海上超跑船不適合載客前往欣賞海上花火，恐不敵其他船隻競速帶來捲浪危險，造成船上人員安全問題。

    以水上摩托車改裝的浮潛船，操作原理相當簡單。（記者劉禹慶攝）

    以水上摩托車改裝的浮潛船，操作原理相當簡單。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播