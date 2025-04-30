打造空品淨化示範區 雲林「氣候變遷調適館」動土

雲林縣氣候變遷調適館今日動土開工。（記者李文德攝）

2025/04/30 16:19

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣環保局現址屋齡超過50年，耐震能力遭評估不足。雲林縣政府自籌6.6億元，在虎尾高鐵行政專區興建新大樓。今（30日）舉辦動工典禮。縣府表示，新大樓將有地上6樓、地下1樓設計，預計明年底完工，周邊將在打造空氣品質淨化示範區。

雲林環保局大樓位在斗六市雲林路與民生路口，對面即是鎮西國小。大樓1971年啟用今已超過50年之久，然而建築物因老舊，經過土木技師評估耐震能力堪慮，需補強。更有空間狹窄、辦公空間擁擠等問題，縣府決定在高鐵區興建大樓，分年編列共6.6億元經費興建。

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環保局長張喬維表示，新大樓占地1.1公頃，加上周邊環境將近5公頃，新大樓為地上6樓、地下1樓設計。為響應淨零碳排，因應極端氣候變遷，以生態、永續、環保、智慧管理等主軸為設計，採用永續建材、焚化再生材料製作植草磚。

張喬維指出，考慮節能並配合季節風向等因素，每層樓以南向半開放式空間，透過垂直綠牆，結合築外框植栽灑水與雨水回收設計，降低能耗；屋頂預留太陽能設置空間，提高未來能源自給率，這些都是未來氣候變遷調適很重要元素。

雲林縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘與地方多位民代共同持金鏟動土，並祈求工程一切圓滿順利。

張麗善表示，新大樓定調為「雲林縣氣候變遷調適館」，工期約600個日曆天，且大樓座落於高鐵雲林站對面，距離約200公尺，內部更有國際會議廳、小型會議室等，也可提供公、民營機關租用。

張麗善指出，近年虎尾高鐵區極速發展，更是雲林的門面，接下來將陸續規劃興建美術館、數位繪本館、智慧科技警政大樓，進而打造永續科技城，將提供最好的環境，迎接台積電及相關科技產業。

雲林「氣候變遷調適館」占地1.1公頃，為地上6樓、地下1樓設計。 （圖由雲林縣環保局提供）

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