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    上班族通勤直達土城產業園區受阻 議員蘇泓欽：工業局漠視民意

    經濟部土城產業園區通往中山路門口被圍欄圍住，成為T字型道路，造成通勤族不便。（市議員蘇泓欽提供）

    經濟部土城產業園區通往中山路門口被圍欄圍住，成為T字型道路，造成通勤族不便。（市議員蘇泓欽提供）

    2025/04/30 16:21

    〔記者陳奕劭／新北報導〕上班族經由柑城橋通勤，卻在經濟部土城產業園區門口受阻，只見通往土城區中山路的路口被圍欄圍住，成了T字型道路，必須轉進擺接堡路，再經由沛陂里金安街、福安街後，才能駛入工業區。不僅員工怨聲載道，巷弄居民困擾，甚至經常發生車禍。市議員蘇泓欽批評，經濟部工業局眼裡只有廠商老板，沒為市井小民著想。

    蘇泓欽表示，為了紓解樹林前往土城的交通，新北市府興建的柑城橋於2019年完工通車，但到了土城工業區門口，卻看見中山路口被圍欄圍住，不但造成園區內員工的不便，更給巷弄內居民造成許多困擾，而真正大權在握的經濟部工業局，卻擺出事不關己的態度。

    他指出，進出工業區的車輛大多是園區員工的車輛或貨車，一般民眾車輛不會駛入，結果員工的車輛大都在居民居住地巷弄穿梭，由居民承受噪音與污染。工業局之所以不讓員工車輛直接進入園區，主要是方便廠商老闆在園區旁道路隨意停車，讓大貨車在園區旁隨意裝卸貨物，這種自私自利的行為才是問題的癥結。

    蘇泓欽批評，產業園區在柑城橋入工業區路口設匝，不理土城區沛陂里居民的心聲，經濟部工業局更事不關己。他強調，如今柑城橋像是斷頭橋，萬一工業區發生火災或重大公安意外，讓救護車輛無法進入救災，到時恐追悔莫及。

    蘇泓欽批評，產業園區在柑城橋入工業區路口設匝，萬一工業區發生火災或重大公安意外，讓救護車輛無法進入救災，到時恐追悔莫及。（市議員蘇泓欽提供）

    蘇泓欽批評，產業園區在柑城橋入工業區路口設匝，萬一工業區發生火災或重大公安意外，讓救護車輛無法進入救災，到時恐追悔莫及。（市議員蘇泓欽提供）

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