健保給付預立醫療諮商費 明起增2對象估180萬人受惠

目前累計約10.3萬人簽署預立醫療決定。（資料照）

2025/04/30 15:17

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署給付預立醫療照護諮商（ACP）費用，明（5月1日）起新增65歲以上重大傷病、健保家庭醫師整合性照護計畫或地區醫院全人全社區照護計畫的65歲以上多重慢性病病人等2類對象，預估約180萬人受惠，且適用條件也從住院放寬至醫院門診與基層診所。

「病人自主權利法」於2019年上路，保障國人可簽署預立醫療決定，指在特定臨床條件時，希望接受或拒絕維持生命治療、人工營養及流體餵養或其他與醫療照護、善終等相關意願的決定，可免受插管、電擊等俗稱「死亡套餐」的不適。不過，目前累計約10.3萬人簽署，占成人不到1%，不少人認為事前須完成ACP，且費用多達2000元至3500元不等是阻礙之一。

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有鑑於此，健保署去年7月起，首度將ACP納入給付，開放4類族群提供每人終生1次，包含符合安寧緩和醫療條例收案患者、有自主行為能力的輕度失智症患者、衛福部公告「難以忍受、無法治癒疾病」病人、居家醫療照護整合計畫服務對象，但限制必須在住院時簽署。

根據健保署統計，截至今年3月底，僅51家院所申報155人次，健保署醫務管理組專委陳依婕表示，可能對象與條件相對限縮，加上醫療院所需要時間熟悉申報流程，造成實際使用人數未如預期。

陳依婕指出，經過評估，明起健保給付ACP對象再新增「65歲以上重大傷病病人」、「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫或全民健康保險地區醫院全人全社區照護計畫之65歲以上多重慢性病病人」等2類對象，預估分別有45萬人與135萬人受惠。此外，也從僅限住院放寬至醫院門診與基層診所適用，增進可近性，落實善終權益。

陳依婕說明，原本健保給付ACP分成2種，分別是1次支付3000點（每點約0.9元），以及已召開緩和醫療家庭會議對象者支付1500點，但明起改成一律支付3000點。

明天立法院社福及衛環委員會也將審查國民黨立委王育敏等18人，以及民進黨立委劉建國等16人、邱志偉等19人擬具的「病人自主權利法修正草案」。

另外，健保署5月給付新制尚有納入早產兒母乳添加營養食品、居家血液透析；術後加速康復推廣計畫（ERAS）擴大至70歲以上、麻醉高風險的髖關節及膝關節置換手術患者；醫院生產給付保障1點1元，且夜間或假日緊急自然產加成30%；診所為護理人員調薪達一定比例，也增付診察費。

調整急診支付同步上路，包含急診診察費與護理費拆開計算並調升10%、調升急診觀察床護理費可達60%、調高急性一般病床護理費可達15.9%，以及重度級急救責任醫院一律比照醫學中心給付、中度級比照區域醫院給付，還有離島一般級急救責任醫院急診加成給付10%、中度級30%、重度級50%。

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