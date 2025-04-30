為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中芸漁港新漁筏泊區功能更多元 欣賞夕照、聽濤觀星夯點

    中芸漁港新漁筏泊區提供泊位，解決原港區擁擠問題。（高市海洋局提供）

    中芸漁港新漁筏泊區提供泊位，解決原港區擁擠問題。（高市海洋局提供）

    2025/04/30 15:35

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區中芸漁港新漁筏泊區去年9月19日完工啟用，今年成為乙巳科鳳芸宮媽祖海上巡香活動基地，也是在地居民欣賞夕照、聽濤觀星夯點，高市海洋局表示，未來將爭取改建拍賣魚市場，原漁會辦公室遷移至漁筏泊區腹地，奠定林園漁業發展基礎。

    中芸漁港泊位長期不足，汕尾漁港則因航道淤積，漁筏進出不便，高市府配合爭取農業部漁業署補助經費，自2021年開始辦理中芸漁港新漁筏泊區興建工程。

    海洋局局長黃登福表示，中芸漁港漁筏泊區興建碼頭總長共計672公尺，設計水深為-3.5公尺，可停泊漁船筏90艘，有效紓解中芸漁港停泊擁擠狀況，另漁筏泊區設計採用消波式重力式方塊，波高均小於0.5公尺，符合港灣設計標準。

    林園區漁會理事黃至慶說，新建的漁筏泊區提供更寬廣空間，今年鳳芸宮媽祖海巡活動參與人數較上一科更多；另外，新建的漁筏泊區讓中芸、汕尾漁港的百噸級以下的漁船、舢舨與漁筏有自己的碼頭泊靠。

    鳳芸宮總幹事王偉旭表示，漁筏泊區也提供更大的卸魚整補空間，加速卸魚效率，對在地宗教及漁業活動都有助益。

    海洋局表示，未來將持續向漁業署爭取魚市場規劃設計經費，盼能改建拍賣魚市場，增加漁民收入，並將原漁會辦公室遷移至漁筏泊區腹地，為林園地區未來漁業發展奠定良好基礎。

    鳳芸宮媽祖海巡活動以中芸港新泊區為基地，彷彿不夜城。（高市海洋局提供）

    鳳芸宮媽祖海巡活動以中芸港新泊區為基地，彷彿不夜城。（高市海洋局提供）

    中芸漁港新漁筏泊區可提供90艘漁船筏停泊。（記者洪臣宏攝）

    中芸漁港新漁筏泊區可提供90艘漁船筏停泊。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播