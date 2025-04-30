中芸漁港新漁筏泊區功能更多元 欣賞夕照、聽濤觀星夯點

中芸漁港新漁筏泊區提供泊位，解決原港區擁擠問題。（高市海洋局提供）

2025/04/30 15:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區中芸漁港新漁筏泊區去年9月19日完工啟用，今年成為乙巳科鳳芸宮媽祖海上巡香活動基地，也是在地居民欣賞夕照、聽濤觀星夯點，高市海洋局表示，未來將爭取改建拍賣魚市場，原漁會辦公室遷移至漁筏泊區腹地，奠定林園漁業發展基礎。

中芸漁港泊位長期不足，汕尾漁港則因航道淤積，漁筏進出不便，高市府配合爭取農業部漁業署補助經費，自2021年開始辦理中芸漁港新漁筏泊區興建工程。

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海洋局局長黃登福表示，中芸漁港漁筏泊區興建碼頭總長共計672公尺，設計水深為-3.5公尺，可停泊漁船筏90艘，有效紓解中芸漁港停泊擁擠狀況，另漁筏泊區設計採用消波式重力式方塊，波高均小於0.5公尺，符合港灣設計標準。

林園區漁會理事黃至慶說，新建的漁筏泊區提供更寬廣空間，今年鳳芸宮媽祖海巡活動參與人數較上一科更多；另外，新建的漁筏泊區讓中芸、汕尾漁港的百噸級以下的漁船、舢舨與漁筏有自己的碼頭泊靠。

鳳芸宮總幹事王偉旭表示，漁筏泊區也提供更大的卸魚整補空間，加速卸魚效率，對在地宗教及漁業活動都有助益。

海洋局表示，未來將持續向漁業署爭取魚市場規劃設計經費，盼能改建拍賣魚市場，增加漁民收入，並將原漁會辦公室遷移至漁筏泊區腹地，為林園地區未來漁業發展奠定良好基礎。

鳳芸宮媽祖海巡活動以中芸港新泊區為基地，彷彿不夜城。（高市海洋局提供）

中芸漁港新漁筏泊區可提供90艘漁船筏停泊。（記者洪臣宏攝）

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