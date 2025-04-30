台東、越南包機直航 今2架次載來431名旅客

越南來的包機今天降落台東機場。（記者黃明堂翻攝）

2025/04/30 15:32

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府與華府旅遊集團攜手合作，於今（4/30）再次雙向包機直航越南，上午2架班機從越南胡志明市直飛台東，共載來431名越南遊客來到台東觀光旅遊，幾天的遊程包括採果、踩慢車、品嚐台東美食、欣賞台東最美自然風光；兩班機也載著台東400名遊客直飛越南旅遊。

台東縣政府經過半年規劃協商，促成台東到越南的包機直航班機，今日2航班分別搭載202名、229名來自越南胡志明市的旅客，且均順利抵達台東機場，台東縣政府交通及觀光發展處副處長洪國欽及華府旅遊集團董事長廖泳淀也到場迎接，並為來自越南的貴賓們獻戴台東原民花環，表達最誠摯的歡迎。

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台東縣政府交觀處表示，為推動國際觀光客來台東旅遊，去年開始積極走訪泰國、越南、香港、日韓及馬新等國，拜訪各航空公司、各國旅行社，讓更多海外遊客認識台東、來台東旅遊；今年除了泰國、金門包機，也欣喜迎接今天2班次、共431名來自越南胡志明的遊客到台東旅遊。

洪國欽表示，此次包機除帶來了越南的遊客，促進國際旅遊交流，更象徵縣府積極推動觀光國際化的願景跨出一大步，越南的朋友來台東採果、製作果醬、池上慢車、欣賞台東海岸風光；另外這次包機也有助台東縣民出國旅遊，將搭載台東460名遊客到越南旅遊，縣府也將持續爭取更多國際直航航線，讓台東成為世界旅人心中重要旅遊據點。

承辦本次包機的華府旅行社董事長廖泳淀指出，此次直航包機不僅便利雙邊旅遊，也帶動台灣國際觀光發展，未來將持續推動更多元包機路線，讓更多國內外旅客看見台東之美，為地方觀光注入持續成長的動能。

越南包機直航今天載逾400名遊客來台東。（記者黃明堂翻攝）

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